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Польща повідомила, за яких умов депортуватиме українських чоловіків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща повідомила, за яких умов депортуватиме українських чоловіків
За словами польського міністра, рішення про повернення українських чоловіків має бути ухвалено на європейському рівні
фото з відкритих джерел

Польща запевняє, що допомагатиме Україні повертати чоловіків

Рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу. Про це заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Tysol.

«Дуже важливо, щоб ці рішення було ухвалено на європейському рівні. Я знаю, що зараз ведуться переговори на цю тему. Рішення на європейському рівні дадуть повну ефективність таким діям, і ми в цьому зацікавлені», – сказав він.

Як наголосив Косіняк-Камиш, якщо Україна звернеться про відповідну допомогу, то Польща її надаватиме у такій мірі, в якій може.

Крім того, польський уряд вніс зміни до закону про допомогу для українських біженців. Тимчасовий захист українців продовжили до 30 вересня 2025 року, але низку виплат прив'язали до навчання українських дітей у школі.

«У нас є сигнали, що люди отримують виплати та одразу ж їдуть в Україну», – заявив урядовець.

Зазначимо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. 

Нагадаємо, що повернення військовозобов'язаних з-за кордону буде справедливим щодо тих чоловіків, які зараз в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку.

До слова, українська влада не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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Теги: Польща чоловік депортація міністр українці

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