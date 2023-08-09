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Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
При в'їзді на територію Польщі іноземець має обґрунтувати мету та умови запланованого перебування
фото з відкритих джерел

Українці масово скаржаться на ануляцію статусу UKR після нетривалого виїзду з Польщі

Офіс польського омбудсмена отримав відповідь на свої неодноразові звернення до Уповноваженого уряду Польщі у справах біженців з України Павла Шефернакера. Йшлося про численні скарги на ануляцію статусу UKR після нетривалого виїзду з Польщі.

Виявилося, що із 1 квітня 2023 року чиновники на місцях можуть перевіряти інформацію про всі перетини кордону біженців з України та кваліфікацію мети в'їзду «евакуація», повідомляє yavp.pl.

У відповіді Павла Шефернакера йдеться, що при в'їзді на територію Польщі іноземець має обґрунтувати мету та умови запланованого перебування. Це стосується й українців з електронним дозволом на проживання diia.pl.

«Перетин кордону особою, яка має документ diia.pl і заявляє про використання тимчасового захисту, реєструється та занотовуються в реєстрі, який ведеться відповідно до ст. 3 п. 3 Закону про допомогу», – йдеться у листі.

Якщо іноземець не пред'являє diia.pl та не заявляє про мету в’їзду, пов’язаної з військовими діями на території України, в’їзд фіксується в системах Прикордонної служби за межами зазначеного реєстру.

«Прикордонна служба не має у своїх системах телеінформаційних механізмів, які б дозволяли отримати статус UKR без фіксації перетину кордону Польщі даним іноземцем. Вони спрацьовують тільки при перевищенні 30 денного перебування за межами Польщі», – зазначається у відповіді.

Якщо людина пред’являє електронний документ diia.pl, прикордонники не ставлять штампи прикордонного контролю в проїзні документи.

Також Павел Шафернакер повідомив, що статус UKR можна відновити. Коли під час прикордонного контролю заявляється мета в’їзду «евакуація» з території України і користування тимчасовим захистом – повторне надання статусу UKR відбувається автоматично. Також можна подати повторну заявку на номер PESEL.

PESEL UKR – це особливий статус для українських переселенців, який дає право українцям отримувати в Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, а також дозволяє працевлаштуватися та навчатися у Польщі.

Головний штаб Прикордонної служби надіслав лист керівникам підрозділів Прикордонної служби, вказавши на абсолютну необхідність ретельного визначення в ході прикордонного контролю мети в'їзду до Польщі громадян України та членів їх сімей, зокрема, прийняття рішень щодо використання ними повноважень, наданих законом про допомогу.

Нагадаємо, молоді біженці частіше планують затриматися у Польщі ще на рік чи довше, а от люди старшого віку хочуть повернутися додому.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.

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Теги: Польща біженці українці

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