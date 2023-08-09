Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR

При в'їзді на територію Польщі іноземець має обґрунтувати мету та умови запланованого перебування

Українці масово скаржаться на ануляцію статусу UKR після нетривалого виїзду з Польщі

Офіс польського омбудсмена отримав відповідь на свої неодноразові звернення до Уповноваженого уряду Польщі у справах біженців з України Павла Шефернакера. Йшлося про численні скарги на ануляцію статусу UKR після нетривалого виїзду з Польщі.

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Виявилося, що із 1 квітня 2023 року чиновники на місцях можуть перевіряти інформацію про всі перетини кордону біженців з України та кваліфікацію мети в'їзду «евакуація», повідомляє yavp.pl.

У відповіді Павла Шефернакера йдеться, що при в'їзді на територію Польщі іноземець має обґрунтувати мету та умови запланованого перебування. Це стосується й українців з електронним дозволом на проживання diia.pl.

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«Перетин кордону особою, яка має документ diia.pl і заявляє про використання тимчасового захисту, реєструється та занотовуються в реєстрі, який ведеться відповідно до ст. 3 п. 3 Закону про допомогу», – йдеться у листі.

Якщо іноземець не пред'являє diia.pl та не заявляє про мету в’їзду, пов’язаної з військовими діями на території України, в’їзд фіксується в системах Прикордонної служби за межами зазначеного реєстру.

«Прикордонна служба не має у своїх системах телеінформаційних механізмів, які б дозволяли отримати статус UKR без фіксації перетину кордону Польщі даним іноземцем. Вони спрацьовують тільки при перевищенні 30 денного перебування за межами Польщі», – зазначається у відповіді.

Якщо людина пред’являє електронний документ diia.pl, прикордонники не ставлять штампи прикордонного контролю в проїзні документи.

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Також Павел Шафернакер повідомив, що статус UKR можна відновити. Коли під час прикордонного контролю заявляється мета в’їзду «евакуація» з території України і користування тимчасовим захистом – повторне надання статусу UKR відбувається автоматично. Також можна подати повторну заявку на номер PESEL.

PESEL UKR – це особливий статус для українських переселенців, який дає право українцям отримувати в Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, а також дозволяє працевлаштуватися та навчатися у Польщі.

Головний штаб Прикордонної служби надіслав лист керівникам підрозділів Прикордонної служби, вказавши на абсолютну необхідність ретельного визначення в ході прикордонного контролю мети в'їзду до Польщі громадян України та членів їх сімей, зокрема, прийняття рішень щодо використання ними повноважень, наданих законом про допомогу.

Нагадаємо, молоді біженці частіше планують затриматися у Польщі ще на рік чи довше, а от люди старшого віку хочуть повернутися додому.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.