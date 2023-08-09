Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження

Все більше поляків вважають, що українці не повинні отримувати такі ж соціальні пільги, як і громадяни Польщі

67% поляків досі позитивно ставляться до українців, але ця частка значно знизилася. Про це свідчать останні дослідження Варшавського університету, передає wyborcza.pl.

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У матеріалі зазначається, що українські біженці в Польщі – це переважно жінки. Це позначилось на польках, які вбачають в українках потенційних конкуренток. Саме у групі жінок віком до 29 років із середньою освітою помітили найбільш насторожене ставлення до українок.

Зазначається, що в мережі чимало оголошень про те, що польські чоловіки шукають собі жінок з України. Спеціальні групи у соцмережах на кшталт «Українки знайомляться з поляками‎», «Самотні українки в Польщі» та «Українка шукає чоловіка» з'являються регулярно і швидко збирають тисячі людей.

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За результатами дослідження, 67% поляків ставляться до українців позитивно. Натомість зросла частка людей, які визначили своє ставлення як негативне – з 8% до 13%. Усього 31% опитаних сказали, що змінили своє ставлення, з них 85% – на гірше.

Раніше 62% поляків вважали, що українським біженцям потрібно допомагати, але зараз так думають лише 40%. І вперше понад половина опитаних (55%) висловились проти надання додаткової допомоги українцям.

Головна причина погіршення настроїв – нібито споживацьке ставлення українців. Про таке сказали 39% польських респондентів. Дедалі більше вважають, що українці не повинні отримувати такі ж соціальні пільги, як і громадяни Польщі.

Але поляки часто не знають про те, що українці не просто отримують виплати від уряду Польщі, але й працюють на економіку країни. Зокрема, за 2022 рік українські біженці сплатили податків майже на мільярд злотих.

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Українці влилися в систему працевлаштування країни і сплачують внески на рівні з поляками. Громадяни України, які є податковими резидентами Польщі, отримують декларацію PIT-11 від свого роботодавця та зобов'язані сплачувати податок на прибуток незалежно від джерела доходу.

Нагадаємо, Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR.