Воюватимуть усі? Чи дійсно це так
Поки є час готуйтеся! Проходьте курси, навчайтеся, опановуйте такмед, звʼязок, дрони та інші спеціальності
Воювати доведеться всім!
По ФБ несеться чергова хвиля обурення – військові посміли закликати провести «тотальну мобілізацію» у тилу та прогнозують, що війна затягнеться і воюватимуть всі.
Друзі, зрозумійте одну просту річ. Якщо війна затягнеться, а вона, очевидно, затягнеться, то дійсно воюватимуть усі.
І поки є час готуйтеся! Проходьте курси, навчайтеся, опановуйте такмед, звʼязок, дрони та інші спеціальності.
Бо потім часу не буде.
Єдиний варіант як теоретично це можна оминути – максимально включитися зараз. Зокрема інвестувавши не менше 30% свого часу та ресурсів у волотенрство і донати.
Якщо ж ви будете робити вигляд що це не ваша війна і воювати мають «люди воїни» та «професіонали» готуйтеся, що дуже скоро цими «професіоналами» станете ви.
Це не добре і не погано. Це реальність.
Доповідь завершив.
Старший офіцер ЗСУ Віктор Таран.
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