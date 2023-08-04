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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Воюватимуть усі? Чи дійсно це так

glavcom.ua
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
фото: ЗСУ

Поки є час готуйтеся! Проходьте курси, навчайтеся, опановуйте такмед, звʼязок, дрони та інші спеціальності

Воювати доведеться всім!

По ФБ несеться чергова хвиля обурення – військові посміли закликати провести «тотальну мобілізацію» у тилу та прогнозують, що війна затягнеться і воюватимуть всі.

Друзі, зрозумійте одну просту річ. Якщо війна затягнеться, а вона, очевидно, затягнеться, то дійсно воюватимуть усі.

І поки є час готуйтеся! Проходьте курси, навчайтеся, опановуйте такмед, звʼязок, дрони та інші спеціальності.

Бо потім часу не буде.

Єдиний варіант як теоретично це можна оминути – максимально включитися зараз. Зокрема інвестувавши не менше 30% свого часу та ресурсів у волотенрство і донати.

Якщо ж ви будете робити вигляд що це не ваша війна і воювати мають «люди воїни» та «професіонали» готуйтеся, що дуже скоро цими «професіоналами» станете ви.

Це не добре і не погано. Це реальність.

Доповідь завершив.

Старший офіцер ЗСУ Віктор Таран.

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Джерело
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Теги: війна українці військові

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Віктор Таран

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