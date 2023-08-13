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Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами

Діана Гасюк
glavcom.ua
Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами
фото: скріншот

Попередній прикордонний знак був знищений російськими окупантами під час окупації острова Зміїний

Українські прикордонники показали процес встановлення нового прикордонного знака на острові Зміїний. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Facebook.

У суботу, 12 серпня, військовослужбовці Ізмаїльського загону разом з підтримкою бійців Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили висадку на острів Зміїний. Захисники успішно встановили новий прикордонний знак.

Зазначається, що попередній прикордонний знак був знищений російськими окупантами під час окупації острова Зміїний.

Встановлювати знак також допомагав голова Державної прикордонної служби генерал-майор Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення російські військові взяли у полон українських прикордонників, які перебували на острові Зміїний. 30 червня 2022 року окупований острів був звільнений від рашистів. Нещодавно Зміїний відвідав президент України Володимир Зеленський.

Також 30 липня окупанти атакували авіабомбами острів Зміїний. Це вже третій російський авіаудар по острову на Одещині за липень 2023 року.

Раніше окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами

У ЗСУ пояснили, що обстрілом острова Зміїний Росія намагається продемонструвати свою присутність в Чорному морі

 

Теги: прикордонники авіаудар президент Facebook Володимир Зеленський військові полон окупанти росія липень

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