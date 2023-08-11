Референдум у Польщі: чого вимагатимуть поляки, і до чого тут українці
Партія «Право і справедливість» запропонує запитувати поляків про примусове розселення мігрантів, пенсійний вік і сільське господарство
У правлячій партії Польщі «Право і справедливість» розкрили перше з питань, які хочуть винести на референдум разом із питанням про міграційну політику. Очікується, що в переліку також можуть бути «конкретні питання, спрямовані безпосередньо на фермерів». Про це пише ресурс RMF24.
Днями з’явилися чутки про те, що на референдум думають винести не лише міграційне питання, а й 3-4 інших. Таким чином співробітники «Права і справедливості» хочуть визначити головні теми кампанії на 67 днів передвиборчих перегонів. Консультації з цього приводу тривають вже кілька тижнів.
Як повідомляє RMF24, у п’ятницю вранці партія «Право і справедливість» опублікувала відеозвернення лідера Ярослава Качинського, в якому той озвучив перше питання референдуму: «Чи підтримуєте ви продаж підприємств у державній власності?».
Днями у Polsat News повідомляли, що на наступному засіданні парламенту партія влади «Право і справедливість» запропонує запитувати поляків не тільки про примусове розселення мігрантів, але також про пенсійний вік і сільське господарство. Розглядають також питання про вимогу репарацій від Німеччини і про використання вето у ЄС польським урядом.
Остаточну кількість питань референдуму та їх зміст ще має обговорити верхівка «Права і справедливості». «Пропозиції щодо конкретних питань перебувають на столі: крім питання про мігрантів, ми хочемо запитати про пенсійний вік, а також розглядаємо конкретні питання, спрямовані безпосередньо на фермерів», – кажуть представники «Право і справедливість».
Вибори до Сейму та Сенату за рішенням президента Анджея Дуди відбудуться 15 жовтня. Голосування стосуватиметься обох палат Національних зборів. На парламентських виборах поляки обиратимуть на чотирирічний термін 460 депутатів і 100 сенаторів.
Компанія Kantar Public, що спеціалізується на соціальних дослідженнях, стверджує, що партія «Право і справедливість», яка наразі має більшість у польському парламенті, може набрати 35,8% голосів. Також серед лідерів на виборах до польського Сейму соціологи називали опозиційну «Громадську коаліцію» на чолі з Дональдом Туском, яка попередньо має підтримку у 30,2%.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький ще у липні підтвердив, що уряд планує провести парламентські вибори та референдум щодо розселення іммігрантів у той самий день. При цьому, поляки, які візьмуть участь у виборах, не будуть зобов'язані збирати бюлетень для голосування на референдумі, роз'яснила Державна виборча комісія Польщі.
За результатами опитування, що проводилося у липні на замовлення RMF FM, у референдумі щодо політики розподілу мігрантів збираються брати участь 60% поляків. Червневе опитування свідчило, що 41% вважають такий референдум непотрібним і приблизно половина респондентів – потрібним.
Нагадаємо, 67% поляків досі позитивно ставляться до українців, але ця частка значно знизилася. Про це свідчать останні дослідження Варшавського університету, передає wyborcza.pl.
У матеріалі зазначається, що українські біженці в Польщі – це переважно жінки. Це позначилось на польках, які вбачають в українках потенційних конкуренток. Саме у групі жінок віком до 29 років із середньою освітою помітили найбільш насторожене ставлення до українок.
Зазначається, що в мережі чимало оголошень про те, що польські чоловіки шукають собі жінок з України. Спеціальні групи у соцмережах на кшталт «Українки знайомляться з поляками», «Самотні українки в Польщі» та «Українка шукає чоловіка» з'являються регулярно і швидко збирають тисячі людей.
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