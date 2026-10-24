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Сікорський поставив Маска на місце після скандальної заяви про Україну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сікорський поставив Маска на місце після скандальної заяви про Україну
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував Ілона Маска
фото: AP, Радослав Сікорський у Facebook

Глава МЗС Польщі нагадав мільярдеру, що американські компанії отримують прибутки від продажу зброї Україні, за яку платить Європа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів американському мільярдеру Ілону Маску на звинувачення українських еліт у збагаченні коштом міжнародної допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сікорського у соцмережі X.

Раніше американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що українські еліти нібито збагатилися на міжнародній допомозі, тоді як звичайні громадяни змушені воювати. Мільярдер також звинуватив окремих американських політиків у тому, що вони нібито більше переймаються Україною, ніж власною країною. Маск вважає, що частина коштів американських платників податків начебто повертається до США через схеми відмивання грошей та використовується для фінансування політичних кампаній. 

«Ні, Ілоне, США припинили фінансувати Україну минулого року. Насправді компанії в США заробляють на американській зброї, за яку платимо ми, європейці», – відповів Сікорський.

Польський міністр також розкритикував Маска за втручання в політичні процеси та використання власних продуктів для політичного впливу. «Що більше ти втручаєшся в нашу політику й використовуєш свої товари у політичних іграх, то більше шкодиш власному бренду», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, демократи в Конгресі США розглядають можливість розслідування діяльності Ілона Маска, зокрема його ймовірної ролі в обмеженні доступу українських військових до супутникового зв'язку Starlink.

За даними Politico, відповідні перевірки можуть розпочатися, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників на проміжних виборах у листопаді. Серед інших можливих напрямів розслідування – діяльність Маска на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE) та багатомільярдні федеральні контракти його компаній.

Сам Маск відреагував на такі плани погрозою з'ясувати, хто стоїть за його політичними опонентами. «Ті, хто затіває зі мною боротьбу, мають розуміти: я з'ясую, хто насправді смикає за ниточки, і доберуся до них, а не лише до їхніх маріонеток», – заявив мільярдер.

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Теги: Ілон Маск Україна США Польща

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