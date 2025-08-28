Головна Світ Соціум
У Польщі розбився винищувач F-16, пілот загинув

glavcom.ua
колаж glavcom.ua

Через трагедію авіашоу, яке мало відбутися цими вихідними в Радомі, скасували

Під час тренувального польоту перед авіашоу в польському місті Радом розбився винищувач F-16. Речник уряду Польщі Адам Шлапка повідомив, що пілот загинув. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на із посиланням на Reuters.

За інформацією польських ЗМІ, винищувач розбився на злітно-посадковій смузі близько 20:30 за київським часом, пошкодивши її. Через трагедію авіашоу, яке мало відбутися цими вихідними в Радомі, скасували.

Міністр оборони Польщі вже вирушив на місце події.

Раніше у ніч проти 24 серпня у Вірменії російський винищувач врізався в металевий стовп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News.am.

Зазначається, що приблизно о 02:15 літак протаранив металевий стовп, а потім огорожу на проспекті Аршакуняц в Єревані. За попередніми даними, внаслідок пригоди постраждалих немає.

Нагадаємо, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості.

У Каліфорнії поблизу військово-морської авіабази «Лемур» розбився винищувач F-35. Літак належав до ескадрильї винищувачів VF-125, відомої як Rough Raiders. VF-125 – це ескадрилья заміни флоту, відповідальна за підготовку пілотів та екіпажів. Повітряне судно було F-35C, одним із трьох варіантів F-35 Lightning II, призначеним для використання на американських авіаносцях. Військово-повітряні сили США використовують F-35A, а морська піхота – F-35B, літак з коротким зльотом і вертикальною посадкою.

Як повідомлялося, у місті Хіхон в Іспанії винищувач F-18 Hornet під час авіашоу виконав складний маневр, опустившись на критично низьку висоту над пляжем з людьми, щоб ухилитися від птахів.

До слова, військово-морські сили США направили до Гренландії літак Boeing E-6B, який є повітряним командним пунктом, призначеним для управління, зв'язку та контролю над підводними човнами, що несуть ядерну зброю.

Теги: Польща авіашоу пілот винищувач

Лукашенко пояснив, чому керує Білоруссю «по-диктаторськи»
Лукашенко пояснив, чому керує Білоруссю «по-диктаторськи»
Покоління зумерів відроджує «мильниці»: чому молодь обирає старі фотокамери
Покоління зумерів відроджує «мильниці»: чому молодь обирає старі фотокамери
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь
«Якщо Україна програє...» Польський сатирик і музикант звернувся до співвітчизників з попередженням
«Якщо Україна програє...» Польський сатирик і музикант звернувся до співвітчизників з попередженням
План на випадок війни: Франція готується прийняти сотні тисяч поранених
План на випадок війни: Франція готується прийняти сотні тисяч поранених

