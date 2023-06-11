Обстріл човна з цивільними на Херсонщині: загинули троє людей
Десятеро осіб дістали поранення, серед них двоє правоохоронців
Через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега Херсонщини, постраждали тринадцять людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців.
«74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти», – розповів Прокудін.
Нагадаємо, окупанти відкрили вогонь у спину цивільним, які на човні евакуювалися з лівого берега Херсонщини.
Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.
До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.
За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.
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