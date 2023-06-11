Обстріл човна з цивільними на Херсонщині: загинули троє людей

Росіяни розстріляли людей на човні в спину

Десятеро осіб дістали поранення, серед них двоє правоохоронців

Через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега Херсонщини, постраждали тринадцять людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців.

«74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти», – розповів Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, окупанти відкрили вогонь у спину цивільним, які на човні евакуювалися з лівого берега Херсонщини.

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.