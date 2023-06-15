Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
У Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35
Війська РФ нарощують в прикордонні з Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ, через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
«Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал», – розповів Громов.
За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.
«Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей», – наголосив Громов.
При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.
Нагадаємо, що РФ змінила тактику обстрілів по Україні. Зокрема, російські військові пристосувалися до дефіциту боєприпасів, тому авіаційними ударами передують атаки безпілотників, які виявляють слабкі місця українського ППО, що дозволяє проводити обстріл з меншим ризиком перехоплення.
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