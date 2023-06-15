Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною

На даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням

У Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35

Війська РФ нарощують в прикордонні з Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ, через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

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«Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал», – розповів Громов.

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.

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«Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей», – наголосив Громов.

При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

«Бал» – російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту. Дальність ураження: 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У.

Нагадаємо, що РФ змінила тактику обстрілів по Україні. Зокрема, російські військові пристосувалися до дефіциту боєприпасів, тому авіаційними ударами передують атаки безпілотників, які виявляють слабкі місця українського ППО, що дозволяє проводити обстріл з меншим ризиком перехоплення.