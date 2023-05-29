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Польща ввела санкції проти режиму диктатора Лукашенка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща ввела санкції проти режиму диктатора Лукашенка
Санкції запроваджено у зв’язку із залишенням без змін вироку у справі журналіста Анджея Почобута
фото з відкритих джерел

МВС ухвалило рішення заморозити кошти та економічні ресурси 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних із російським капіталом

Польща запровадила санкції проти 365 громадян Білорусі. Їм буде заборонено в'їзд до країни й загалом до Шенгенської зони. Також буде заморожено їхні активи. Про це повідомили у МВС Польщі.

Санкції запроваджено у зв’язку із залишенням без змін вироку у справі журналіста Анджея Почобута, якого в Білорусі засудили до восьми років позбавлення волі, та репресіями білоруської влади проти політичних опонентів режиму Олександра Лукашенка.

Також міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський ухвалив рішення заморозити кошти та економічні ресурси 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних із російським капіталом.

Під обмеження потрапили 159 білоруських депутатів, 76 суддів, сім прокурорів, 32 представники місцевої влади, 28 співробітників правоохоронних органів Білорусі.

Також у списку 23 пропагандисти з провладних ЗМІ, 24 спортсмени, вісім представників державних підприємств і вісім діячів культури та науки.

Усі ці люди пропагували білоруський режим, зазначили у МВС Польщі.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко не захотів переводити країну на єдину валюту з Росією, адже це питання не на часі.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що «гідно оцінив жарт» самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який запропонував вступити до Союзної держави Росії та Білорусі, щоб разом користуватися ядерною зброєю.

 

Теги: Білорусь Польща санкції Олександр Лукашенко

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