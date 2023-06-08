Хто підірвав Каховську ГЕС. Лукашенко вкотре відзначився маячнею

Лукашенко продовжує підтакувати російській пропаганді

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у знищенні Каховської ГЕС нібито винна Україна. Про це він сказав на зустрічі із секретарями рад безпеки держав-членів ОДКБ, передає «Белта».

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«Ви, напевно, здогадуєтеся, хто підірвав Каховську ГЕС. Кажуть, на злодієві й шапка горить. Хто першим про це закричав?», – сказав він.

Лукашенку раптово здалось, що причиною підриву нібито стала потреба приховати нібито провалений початок українського контрнаступу, який ще навіть, за словами секретаря РНБО, не розпочинався.

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«Зрозуміло, що українській стороні треба було приховати три дні контрнаступу, де майже дві сотні бронемашин було знищено і понад 2 тис. людей загинули. Тому – Каховка, Каховка, а про те (українські втрати – «Главком») ніхто не говорить. А це ж усе видно», – продовжує вигадувати диктатор.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

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Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.