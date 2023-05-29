Польща закриває кордон для вантажівок із Росії та Білорусі

Окрім вантажних автомобілів, заборона поширюється на тягачі, причепи, зокрема на напівпричепи та автопоїзди

Рішення діятиме з 1 червня до «особливого розпорядження»

На польсько-білоруському кордоні з 1 червня й до особливого розпорядження припинять пропуск вантажівок з Росії та Білорусі. Про це повідомляє Польське агентство преси.

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Окрім вантажних автомобілів, заборона поширюється на тягачі, причепи, зокрема на напівпричепи та автопоїзди.

Рішення передбачає, що «до особливого розпорядження» Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії.

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До цього міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський вирішив додати до санкційного списку 365 представників білоруського режиму, а також 20 організацій і 16 підприємців, переважно пов’язаних з російським капіталом.

Камінський оголосив про своє рішення 26 травня, коли білоруський Верховний суд залишив без змін вирок журналісту та активісту «Спілки поляків Білорусі» Андрію Почобуту. У лютому 2023 року його засудили до восьми років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.