Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помер знаменитий футболіст

glavcom.ua
Помер знаменитий футболіст
Уругваєць страждав на гострий цироз печінки
фото з відкритих джерел

Врятувати О’Ніла було практично неможливо, адже ще до приїзду у лікарню він був у стані коми та з шлунково-кишковою кровотечею

Колишня зірка «Ювентуса» Фабіан О’Ніл покинув цей світ. 49-річний колишній хавбек туринців Фабіан О’Ніл пішов з життя. Про це повідомляє офіційний сайт «Ювентуса».

За інформацією Corriere dello Sport, уругваєць страждав на гострий цироз печінки. Цю хворобу викликала алкогольна залежність О’Ніла.

«Чарівник» – саме таке прізвисько отримав футболіст, 24 числа був доставлений у лікарню міста Монтевідео. Врятувати його було практично неможливо, адже ще до приїзду у лікарню він був у стані коми та з шлунково-кишковою кровотечею.

Лікарі одразу поклали Фабіана у реанімацію, проте врятувати його життя так і не змогли.

Додамо, Фабіан відомий своїми виступами за уругвайський «Насьйонал», а також італійські «Кальярі», «Ювентус» й «Перуджу». О’Ніл повісив бутси на цвях ще у 2003 році.

Кар'єру він завершив влітку 2002 року. У сезоні-2001/02 О'Ніл виграв чемпіонат Італії з «Ювентусом».

Раніше повідомлялось, що президент «Парі Сен Жермен» запросив Ліонеля Мессі на розмову.

Читайте також: «Реал» готує трансфер головної зірки Чемпіонату світу
Теги: алкоголь смерть навколофутбол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валерій Лобановський очолював київське «Динамо» з деякими перервами з 1972-го по 2002 роки
Лобановський увійшов до топ-25 найкращих тренерів в історії футболу
Вчора, 11:44
До трійки найкращих гравців року в Україні потрапили лише гравці УПЛ
Мудрик став найкращим футболістом України в 2022 році – опитування
Вчора, 12:35
19 грудня Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь
Російська футболістка вилаяла Путіна та Лукашенка
20 грудня, 14:58

Новини

Помер знаменитий футболіст
Помер знаменитий футболіст
Беленюк розповів, скільки коштів потрібно для відбудови спортивної інфраструктури України
Беленюк розповів, скільки коштів потрібно для відбудови спортивної інфраструктури України
Українець став найкращим кікбоксером 2022 року
Українець став найкращим кікбоксером 2022 року
У РФ учасників дитячого фестивалю кіокушинкай нагородили медалями з літерами «V» та «Z»
У РФ учасників дитячого фестивалю кіокушинкай нагородили медалями з літерами «V» та «Z»
Мудрик став найкращим футболістом України в 2022 році – опитування
Мудрик став найкращим футболістом України в 2022 році – опитування
Лобановський увійшов до топ-25 найкращих тренерів в історії футболу
Лобановський увійшов до топ-25 найкращих тренерів в історії футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
58K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
23K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
13K
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
9438
Міноборони РФ назвало кількість загиблих під час вибухів на аеродромі в Енгельсі
9155
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари

Новини

Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Сьогодні, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Сьогодні, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Сьогодні, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Сьогодні, 13:38
НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту
Сьогодні, 13:25
Financial Times: Суровікін допускає контрнаступ ЗСУ взимку
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту