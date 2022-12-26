Помер знаменитий футболіст

Врятувати О’Ніла було практично неможливо, адже ще до приїзду у лікарню він був у стані коми та з шлунково-кишковою кровотечею

Колишня зірка «Ювентуса» Фабіан О’Ніл покинув цей світ. 49-річний колишній хавбек туринців Фабіан О’Ніл пішов з життя. Про це повідомляє офіційний сайт «Ювентуса».

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За інформацією Corriere dello Sport, уругваєць страждав на гострий цироз печінки. Цю хворобу викликала алкогольна залежність О’Ніла.

«Чарівник» – саме таке прізвисько отримав футболіст, 24 числа був доставлений у лікарню міста Монтевідео. Врятувати його було практично неможливо, адже ще до приїзду у лікарню він був у стані коми та з шлунково-кишковою кровотечею.

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Лікарі одразу поклали Фабіана у реанімацію, проте врятувати його життя так і не змогли.

Додамо, Фабіан відомий своїми виступами за уругвайський «Насьйонал», а також італійські «Кальярі», «Ювентус» й «Перуджу». О’Ніл повісив бутси на цвях ще у 2003 році.

Кар'єру він завершив влітку 2002 року. У сезоні-2001/02 О'Ніл виграв чемпіонат Італії з «Ювентусом».

Раніше повідомлялось, що президент «Парі Сен Жермен» запросив Ліонеля Мессі на розмову.