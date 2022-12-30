У Лондоні померла одна із найвідоміших у світі дизайнерок (фото)

Вествуд померла на 82-му році життя

Вів'єн Вествуд провела свої останні хвилини в оточенні членів сім'ї

У Лондоні померла Вів'єн Вествуд – одна із найвідоміших у світі дизайнерок, яка допомогла зробити моду в стилі панк частиною комерційної культури. Про це повідомив її модний дім у Twitter.

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Вествуд померла на 82-му році життя в оточенні членів своєї сім'ї.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV Будь ласка, читайте текст після реклами December 29, 2022

Чоловік і партнер Вів'єн Вествуд Андреас Кронталер сказав: «Я продовжуватиму разом з Вів'єн, яка залишається в моєму серці. Ми працювали до самого кінця, і вона залишила мені дуже багато чого, що потрібно продовжити».

Нагадаємо, 29 грудня також помер легендарний бразильський футболіст Пеле у віці 82 років.