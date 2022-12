У Лондоні померла одна із найвідоміших у світі дизайнерок (фото)

У Лондоні померла Вів'єн Вествуд – одна із найвідоміших у світі дизайнерок, яка допомогла зробити моду в стилі панк частиною комерційної культури. Про це повідомив її модний дім у Twitter.

Вествуд померла на 82-му році життя в оточенні членів своєї сім'ї.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



