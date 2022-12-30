Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Лондоні померла одна із найвідоміших у світі дизайнерок (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Лондоні померла одна із найвідоміших у світі дизайнерок (фото)
Вествуд померла на 82-му році життя
фото: Sky News

Вів'єн Вествуд провела свої останні хвилини в оточенні членів сім'ї

У Лондоні померла Вів'єн Вествуд – одна із найвідоміших у світі дизайнерок, яка допомогла зробити моду в стилі панк частиною комерційної культури. Про це повідомив її модний дім у Twitter.

Вествуд померла на 82-му році життя в оточенні членів своєї сім'ї.

Чоловік і партнер Вів'єн Вествуд Андреас Кронталер сказав: «Я продовжуватиму разом з Вів'єн, яка залишається в моєму серці. Ми працювали до самого кінця, і вона залишила мені дуже багато чого, що потрібно продовжити».

Нагадаємо, 29 грудня також помер легендарний бразильський футболіст Пеле у віці 82 років.

Читайте також: Знайшли мертвим у машині 31-річного онука Боба Марлі
Теги: дизайнер Лондон смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пеле тривалий час боровся із онкологією
Помер легендарний футболіст Пеле
Вчора, 21:14
Загиблий був виконавцем реггі, як і його знаменитий дідусь
Знайшли мертвим у машині 31-річного онука Боба Марлі
28 грудня, 12:19
У Москві генерала МНС покалічила величезна бурулька
У Москві генерала МНС покалічила величезна бурулька
28 грудня, 17:30

Соціум

У Лондоні померла одна із найвідоміших у світі дизайнерок (фото)
У Лондоні померла одна із найвідоміших у світі дизайнерок (фото)
Масштабна пожежа спалахнула біля вокзалу в Ростові (фото)
Масштабна пожежа спалахнула біля вокзалу в Ростові (фото)
До Землі наближається астероїд завбільшки з будинок: він стане останнім у цьому році
До Землі наближається астероїд завбільшки з будинок: він стане останнім у цьому році
Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго
Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго
У Білорусі впала ракета: деталі (фото)
У Білорусі впала ракета: деталі (фото)
У Бєлгороді пролунали вибухи
У Бєлгороді пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію
113K
Ракетна атака по Україні: деталі про пошкодження та наслідки
95K
Повітряна тривога в Україні тривала майже п'ять годин (оновлено)
41K
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
32K
На Франківщині ракета влучила у житловий будинок (фото)
21K
Передноворічний терор. Що відомо про масовану атаку на Україну

Новини

Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Вчора, 06:57
Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
28 грудня, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
28 грудня, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
28 грудня, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту