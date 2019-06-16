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    У світі

    Помпео: США опрацьовують військовий сценарій протидії Ірану

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    Держсекретар США Майк Помпео - Помпео: США опрацьовують військовий сценарій протидії Ірану
    Держсекретар США Майк Помпео

    На пряме запитання чи обговорювалися військові дії проти Ірану, Майк Помпео відповів: «Звичайно»

    Державний секретар США Майка Помпео повідомив, що Вашингтон опрацьовує «повний спектр варіантів», включаючи військовий, протидії дестабілізуючій діяльності Ірану.

    Про це очільник американського зовнішньополітичного відомства заявив у ефірі телеканалу CBS.

    Коментар Помпео пролунав на тлі покладання Вашингтоном на Тегеран відповідальності за атаки на два танкери в Оманській затоці.

    «Сполучені Штати розглядають повний спектр варіантів, - сказав шеф американської дипломатії. - Декілька разів ми (інформували про варіанти дій - ред.) президента і будемо продовжувати тримати його в курсі. Ми впевнені, що зможемо зробити ряд дій для відновлення стримування, оскільки це є нашою місією».

    На пряме запитання чи обговорювалися військові дії проти Ірану, Майк Помпео відповів: «Звичайно».

    Раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

    Напередодні генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    У Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

    Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    Джерело: Громадське

    нафта США Іран військові корабель Радбез ООН Майк Помпео Держдепартамент США
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