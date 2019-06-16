Помпео: США опрацьовують військовий сценарій протидії Ірану
На пряме запитання чи обговорювалися військові дії проти Ірану, Майк Помпео відповів: «Звичайно»
Державний секретар США Майка Помпео повідомив, що Вашингтон опрацьовує «повний спектр варіантів», включаючи військовий, протидії дестабілізуючій діяльності Ірану.
Про це очільник американського зовнішньополітичного відомства заявив у ефірі телеканалу CBS.
Коментар Помпео пролунав на тлі покладання Вашингтоном на Тегеран відповідальності за атаки на два танкери в Оманській затоці.
«Сполучені Штати розглядають повний спектр варіантів, - сказав шеф американської дипломатії. - Декілька разів ми (інформували про варіанти дій - ред.) президента і будемо продовжувати тримати його в курсі. Ми впевнені, що зможемо зробити ряд дій для відновлення стримування, оскільки це є нашою місією».
На пряме запитання чи обговорювалися військові дії проти Ірану, Майк Помпео відповів: «Звичайно».
Раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці
Напередодні генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.
Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.
Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.
Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.
У Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.
Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.
Джерело: Громадське