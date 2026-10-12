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Макс Корж закликав зупинити війну в Україні під час концерту за кордоном (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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На концерті Макса Коржа замайоріли прапори різних країн, зокрема й України
фото: Іnstagram.com/maxkorzhmus

Одну з пісень Макс Корж присвятив загиблому українському військовому

Білоруський співак Макс Корж під час свого концерту у Франкфурті закликав припинити війну в Україні. Водночас артист продовжує дотримуватися нейтральної позиції, не називаючи Росію агресором. Про це пише «Главком».

Макс Корж висловився про перемовини та мир

Після концерту Макса Коржа мережею розлетілися відео його висловлювання про війну. Співак не вперше виступив із гаслом «Нет войне», а також закликав до миру.

«Зупиніть цю війну і ведіть перемовини скільки завгодно. Вам подобаються переговори, ведіть їх. Можете не відпускати нікого, нехай хлопці чекають по казармах, нехай всі чекають. Домовляйтеся 10, 20, 30, 100 років. Який сенс цих переговорів, якщо війна триває прямо зараз і гинуть люди. Зупиніть вбивства людей, зупиніть бомбардування, випробування зброї на живих людях. Зупиніть цю війну», – сказав співак.

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Перед промовою артиста у залі було чути гасла з нецензурною лексикою на адресу російського диктатора Путіна, а після його виступу глядачі почали скандувати «Нет войне». Водночас у залі були глядачі із прапорами України, Казахстану, Грузії, Італії, а також плакати із закликами зупинити війну та зверненнями до Путіна й іншими гаслами.

Макс Корж присвятив одну з пісень українському військовому

У 2023 році в Києві попрощались з бійцем Микитою Красновідом
У 2023 році в Києві попрощались з бійцем Микитою Красновідом
фото: «Вечірній Київ»

Як пише німецьке видання DW та свідчать кадри з концерту Макса Коржа у Франкфурті, він присвятив окрему пісню «Оптимист» українському військовому з позивним Оптиміст, який загинув під час боїв у Миколаївській області у 2022 році. Йдеться про захисника Микиту Красновіда, який був шанувальником співака та входив до руху «Киевский движ»

Також Корж присвятив ще одну з пісень «хлопцям, які загинули на війні». Однак чи говорив співак про українських військових, яких убивають російські окупанти, чи про самих росіян, які прийшли вбивати українців – невідомо. Співак уникає прямих фактів та не називає країн.

Що відомо про позицію Макса Корж

Макс Корж закликав зупинити війну в Україні під час концерту за кордоном (відео) фото 1
фото: Іnstagram.com/maxkorzhmus

Попри заклики проти війни, Макс Корж не називає Росію країною, яка напала на Україну. Раніше деякі концерти співака викликали обурення серед українців, коли його шанувальники стояли поруч із прапорами України та Росії, нібито браталися на його концертах.

Зокрема, й сам артист неодноразово висловлювався про так звані «братські народи», просуваючи цей наратив на своїх виступах. До початку повномасштабного вторгнення артист активно виступав в РФ.

Нагадаємо, у 2017 році Служба безпеки України зняла зі співака з Білорусі Макса Коржа заборону на в'їзд в країну. У відомстві не виявили загрози національній безпеці в діях Макса Коржа. Причиною заборони в'їзду в Україну могли стати концерти Макса Коржа в окупованому Криму. У лютому 2016 року Макс Корж отримав заборону на в'їзд в Україну. На той момент співак планував тур по Україні. 

До слова, торік під час виступу Макса Коржа на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві. Частина глядачів порушила правила, перестрибнувши через бар’єри на поле стадіону. Охорона намагалася їх зупинити. Врешті деяких глядачів затримали.

Також повідомлялося, депортацію двох громадян України та громадянина Білорусі, затриманих під час концерта білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, було призупинено. 

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Теги: співак Білорусь війна Німеччина українці за кордоном росія

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