Кремль озвучив позицію стосовно енергетичного перемир'я перед зустріччю з Віткоффом

Москва заявила, що її підхід до припинення ударів по енергетиці залишився незмінним

Росія не змінила своєї позиції стосовно можливого енергетичного перемир'я з Україною. У Кремлі заявили, що Москва прагне миру, а не тимчасового припинення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, позиція Москви стосовно енергетичного перемир'я з Україною залишилася незмінною. Він наголосив, що Росії потрібен мир, а не перемир'я.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, Путін має провести зустріч із Віткоффом у Санкт-Петербурзі. Головною темою переговорів стане війна Росії проти України.

Як повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, зустріч запланували на першу половину дня. Він зазначив, що переговори не є спонтанними, адже візит американського представника та його зустріч із російським диктатором узгодили заздалегідь.

Ушаков також повідомив, що в переговорах братиме участь спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв. Головним питанням зустрічі стане врегулювання війни в Україні.

Окремо помічник російського диктатора заявив, що Москва не контактувала з президентом України Володимиром Зеленським під час попередніх переговорів про завершення війни.

Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російською стороною. В аеропорту Пулково його зустрів спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв. Згодом їхній кортеж прибув до Костянтинівського палацу.

Напередодні, 20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю президента України Володимира Зеленського, спецпосланця США Стіва Віткоффа, президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. Джаред Кушнер долучився до зустрічі дистанційно. Учасники обговорили гарантії безпеки для України, план її повоєнного відновлення, територіальні питання та санкції проти Росії. Стьоре заявив про прогрес у переговорах.

Президент Фінляндії Александр Стубб також назвав зустріч конструктивною. Сторони знайшли можливі шляхи досягнення миру, які американський представник має обговорити з Москвою. Серед пропозицій – часткове припинення вогню, яке стосуватиметься енергетичної та продовольчої інфраструктури, а також можливий мораторій на бойові дії в Чорному морі.

Крім того, за інформацією Politico, Віткофф має запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну провести тристоронню зустріч за участю президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа. Сам Зеленський після переговорів в Осло наголосив, що Україна прагне миру, однак будь-які домовленості щодо її майбутнього мають укладатися за безпосередньої участі Києва та передбачати надійні гарантії безпеки.