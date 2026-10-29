Росія втратила десятки завербованих громадян Уганди на війні проти України – Reuters

Дипломати отримали інформацію про загиблих іноземців

Щонайменше 27 громадян Уганди, які вступили до лав російської армії для участі у війні проти України, загинули або вважаються загиблими. Російська сторона передала угандійським дипломатам відомості про втрати серед завербованих іноземців, однак тіла більшості з них досі не знайдено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, посольство Уганди в Росії направило до свого зовнішньополітичного відомства лист із відомостями про громадян, які брали участь у бойових діях на боці російських окупаційних військ.

У документі наведено імена 27 угандійців. Смерть 11 із них офіційно підтверджена, тоді як ще 16 осіб вважаються загиблими, хоча їхні тіла досі не вдалося знайти.

Зокрема, дипломатам не вдалося встановити місцеперебування цих громадян і серед військовополонених.

У посольстві Уганди пояснили, що відповідну інформацію отримали від Міністерства закордонних справ Росії у формі вербальної ноти. Вербальна нота є офіційним дипломатичним документом, який використовують для обміну повідомленнями між державними установами та дипломатичними представництвами.

Представник Міністерства закордонних справ Уганди підтвердив журналістам Reuters справжність листа, на який посилається агентство. Водночас посольство Росії в столиці Уганди Кампалі на момент звернення журналістів не надало коментаря щодо інформації про загиблих та зниклих громадян африканської країни.

Reuters зазначає, що випадки залучення громадян африканських держав до російської армії дедалі частіше привертають увагу міжнародної спільноти.

Зокрема, надходять повідомлення про чоловіків, які вирушали до Росії після отримання пропозицій працевлаштування, однак згодом опинялися на фронті в Україні.

За інформацією агентства, подібні випадки викликали обурення в низці африканських держав, серед яких Кенія, Гана та Південно-Африканська Республіка.

Повідомлення про вербування іноземців під виглядом цивільного працевлаштування порушують питання щодо обставин їхнього потрапляння до російських збройних сил.

Водночас сам факт участі іноземного громадянина у бойових діях на боці Росії не встановлює, чи був він завербований добровільно, чи потрапив до армії внаслідок обману або примусу. Російська влада заперечує незаконне вербування громадян африканських країн для участі у війні проти України.

Оприлюднені Reuters дипломатичні документи свідчать про втрати серед громадян Уганди, які опинилися у складі російських військ. Водночас загальна кількість угандійців, залучених до війни проти України, у наведених матеріалах не уточнюється.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Росія планує залучити до війни 18 500 іноземців у 2026 році. Українська сторона також повідомляла про вербування громадян африканських країн для участі у війні.