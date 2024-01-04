Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України

Реальна кількість українців, які залишилися в Ірландії з початку повномасштабної війни, може становити близько 85 тис. осіб

Кількість українців, які шукають тимчасового притулку в Ірландії, в середньому становить понад 500 осіб на тиждень і фактично не змінилась за останні місяці. І все це незважаючи на зусилля влади максимально зменшити потік біженців. Про це пише The Irish Times з посиланням на дані Міністерства юстиції Ірландії.

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Згідно з офіційною статистикою, з 1 листопада по 20 грудня 2023 року до Ірландії прибули 3740 українців, які шукають притулку. За тиждень прибували в середньому від 484 до 702 українців.

Протягом усього 2023 року кількість українських біженців, які прибували до Ірландії, залишалася стабільною на рівні від 2 тис. до 4 тис. щомісяця. Усього по тимчасовий захист в Ірландії звернулись 102,3 тис. громадян України.

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Співзасновник організації Action in Ireland Анатолій Примаков каже, що реальна кількість українців, які залишилися в Ірландії з початку війни, становить близько 85 тис. осіб, оскільки багато з них повернуться до додому або виїхали в інші країни.

Нагадаємо, ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців і навіть вирішив розміщувати їх у наметах. Минулого місяця уряд країни оголосив, що особливий статус, наданий українським біженцям, припиняється На цьому тлі в грудні влада Ірландії оголосила про скасування спеціального статусу, наданого українським біженцям, а тим, хто проживає в державних установах, будуть скорочені виплати з 220 до 38,80 євро на тиждень. Водночас після виїзду з державних установ українці в Ірландії матимуть право подати заяву на отримання повного обсягу соціальної допомоги.

Уряд також вирішив, що державне житло буде надаватися новоприбулим з України лише на термін до 90 днів. Ці зміни мають набути чинності з 29 січня, але не вплинуть на українців, які вже перебувають в Ірландії.

До слова, уряд Ірландії оприлюднив план з розміщення тисяч українських біженців у модульних будинках і залучити для цього приватні інвестиції. Таким чином країна намагається впоратись із браком житла, який останніми місяцями став відчуватись особливо гостро.

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Уряд Ірландії планує розміщувати тисячі українських біженців у модульних будинках, зведених приватними забудовниками. Це буде першим кроком до переселення українців із готелів у довготермінове житло. Житлові комплекси мають бути збудовані в межах 5 км від місцевої інфраструктури.

У Департаменті інтеграції вивчають інтерес серед приватних забудовників до будівництва модульних будинків по всій країні, де можна було б розміщувати до 200 людей. Це у владі називають першим значним кроком до переміщення біженців із готелів і пансіонатів у довготермінове житло.

У державному житлі в Ірландії живуть майже 75 тис. зі 100 тис. українців, які користуються загальноєвропейською схемою тимчасового захисту у країні. У новому плані уряду йдеться про намір рухатися «до більш незалежного приватного розміщення» для тисяч українських біженців, які проживають в Ірландії.