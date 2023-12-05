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Як українські біженці вплинули на економіку Естонії: економіст навів промовисті цифри

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як українські біженці вплинули на економіку Естонії: економіст навів промовисті цифри
Більшість українських біженців працює у Естонії у обробній промисловості
фото із відкритих джерел

Середня зарплатня, яку отримують українці у Естонії, – 1393 євро

Українські біженці позитивно вплинули на економіку Естонії, вважають економісти. Згідно з останніми даними, внесок українців в економіку у вигляді податків та споживання перевищує витрати на виплати соціальної допомоги та іншу фінансову допомогу. Про це пише Err.ee

Потік українських біженців до Естонії з моменту російського вторгнення значно скоротився, але не зупинився. З лютого 2022 року по грудень 2023 року Естонія прийняла 153 322 біженця з України. Скільки з них залишилось у нашій країні – невідомо.

Експерти визнають, більшість тих, хто тікає від війни – жінки, діти та пенсіонери. Звідси й високі показники соціальних виплат: 251 мільйон з першого кварталу минулого року до третього кварталу 2023 року.

І все ж українські біженці позитивно вплинули на естонську економіку, вважає головний економіст Bigbank Рауль Еаметс. «Якщо порівнювати суми, які українські біженці отримують у вигляді соціальних виплат, то вони значно менші за те, що українці повертають естонській економіці у вигляді податків або в результаті споживчої діяльності», – каже головний економіст Bigbank Рауль Еаметс.

За словами Еаметса, суми соціальних виплат українцям згодом скорочуватимуться. Рано чи пізно, вважає експерт, біженці освоять належним чином естонську мову і приведуть свою кваліфікацію у відповідність до естонського законодавства, а отже, зможуть претендувати на високооплачувані посади та допоможуть впоратися з нестачею робочої сили, наприклад, у сферах освіти та охорони здоров'я. Поки що багато українських громадян працюють не за фахом.

Загальна кількість працевлаштованих в Естонії українців – 28,1 тис., а середня зарплата – 1393 євро брутто.

«Більшість українських біженців йде працювати в обробну промисловість – це загалом властиво всім нашим клієнтам, оскільки йдеться про дуже великий сектор економіки. Далі в цьому рейтингу торгівля, адміністративна робота та обслуговування», –  пояснила представник Каси страхування від безробіття Катрін Лійваметс.

Станом на 31 жовтня цього року в Естонії налічувалося 4112 безробітних громадян України. Це трохи більше ніж вісім відсотків від загальної кількості непрацевлаштованих жителів.

«Серед наших українських клієнтів працездатного віку приблизно 10-12% не мають трудового досвіду, тобто ніколи раніше на батьківщині не працювали. Це показує, що людина зробила зусилля: стала на облік, отримала необхідні поради і почала пошуки роботи. що більша частина зрештою знаходить робоче місце», – додала Катрін Лійваметс.

Нагадаємо, на обліку в Касі страхування від безробіття в Естонії станом на 3 вересня було 4503 українця, які отримали міжнародний захист.  Українські біженці становлять більше ніж 9% усіх зареєстрованих безробітних у країні. Про це пише Postimees. Станом на 30 липня, на обліку було 4689 українців, зокрема і тих, що отримали міжнародний захист. Загалом українські біженці становили 9,2% всіх зареєстрованих безробітних.

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Теги: зарплата страхування біженці робота безробіття українці промисловість Естонія торгівля зарплатня

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