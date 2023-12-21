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Тимчасовий захист для біженців: Чехія висунула нову умову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тимчасовий захист для біженців: Чехія висунула нову умову
Документ про наявність житла необхідний для продовження тимчасового захисту 2024-2025 у Чехії
фото із відкритих джерел

Завірити необхідні документи українці можуть на пошті або в деяких муніципальних установах

Для продовження тимчасового захисту у Чехії до 2025 року з'явилася нова умова. Українцям треба буде підтвердити місце проживання на бланку із засвідченим підписом власника. Про це пише proukrainu.blesk.cz.

Після онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту біженцям треба буде відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. Під час візиту необхідно надати документ про наявність житла.

Якщо людина надає форму підтвердження про проживання, тоді обов’язковим є офіційно завірений підпис власника або уповноваженої особи. Якщо документ підписував орендар, необхідне підтвердження, що він має право надавати житло (наприклад договір оренди з власником).

Якщо є договір оренди чи суборенди, підписаний обома сторонами, тоді біженцям не треба завіряти підпис власника. Але треба буде надати офіційно завірену копію.

При проживанні у державному гуманітарному житлі надавати підтвердження про це не потрібно. Необхідні формуляри для фізичних та юридичних осіб, які надають житло, можна завантажити на інформаційному порталі для іноземців.

Завірення документу найчастіше можна зробити на пошті або в деяких муніципальних установах.

На сайті чеської пошти зазначається, що більше немає необхідності звертатися до нотаріуса – послуги автентифікації та легалізації доступні у майже 1000 поштових відділеннях, позначених логотипом Czech Point. Завірити можна лише документи чеською та словацькою мовами. Якщо йдеться про легалізацію, необхідно взяти з собою посвідчення особи.

Нагадаємо, ми писали, на скільки днів можна поїхати із Чехії без втрати захисту. Статус та пільги можна втратити за умови тривалого виїзду з країни на навчання чи у справах.

Нагадаємо, Нижня палата парламенту Чехії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до кінця березня 2025 року. Тимчасовий захист дозволяє українським біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти, ринку праці. Для його продовження, згідно з законопроєктом, українцям спочатку доведеться зареєструватись в електронному вигляді до 15 березня 2024 року.

При цьому необхідно забронювати дату для особистого візиту до МВС. Там видадуть візову наклейку, яка підтверджує статус тимчасового захисту. Для отримання наклейки необхідно з'явитися до кінця 2024 року.

Раніше віце-прем'єр-міністр та за сумісництвом міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка заявив, що наразі перебування українських біженців у країні є вигідним навіть за умови субсидування мігрантів за рахунок державного бюджету. За словами Маріана Юречки, цього року понад 122 тис. біженців з України мали роботу в Чехії. Українці цього року сплатять податків більше, ніж держава надасть їм соціальних виплат. За його словами, близько 60% українських біженців у віці від 18 до 65 років працюють у Чехії. 

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Теги: Чехія мігранти документи українці житло навчання біженці пільги

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