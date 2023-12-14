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Скільки українців готові до територіальних поступок заради миру: несподівані результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки українців готові до територіальних поступок заради миру: несподівані результати опитування
В Україні зростає частка людей, які готові до територіальних поступок для завершення війни
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Кількість українців, які готові на територіальні поступки, за кілька місяців зросла майже вдвічі

Частка українців, які готові до територіальних поступок для завершення війни, поступово зростає. Від травня до грудня цього року їхня кількість зросла на 9%, про що свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).  

«У період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок. Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок: з 10% у травні до 14% у жовтні і до 19% у грудні», – повідомляє КМІС.

Скільки українців готові до територіальних поступок заради миру: несподівані результати опитування фото 1

Водночас частка тих, хто виступає проти територіальних поступок, зменшується (з 84% у травні до 80% у жовтні і до 74% у грудні).

Соціологи зазначили, що якщо між травнем і жовтнем 2023 року приріст частки тих, хто готовий до територіальних поступок, був переважно за рахунок Півдня і Сходу, то приріст між жовтнем і груднем – за рахунок Заходу і Центру.

Скільки українців готові до територіальних поступок заради миру: несподівані результати опитування фото 2

Так, на Заході частки таких респондентів зросла з 9% у жовтні до 20% у грудні, а в Центрі – з 10% до 15%. На Півдні і Сході зміни в частці тих, хто готовий до поступок, менш помітні, але соціологи все одно вказують на негативні тенденції.

КМІС повідомив, що у всіх регіонах виразна більшість респондентів (від, відповідно, 68% і 69% на Півдні і Сході до 76 і 79% на Заході і в Центрі) усе одно виступають проти територіальних поступок Росії.

Скільки українців готові до територіальних поступок заради миру: несподівані результати опитування фото 3

До слова, більшість українців вважає, що навіть при значному скороченні підтримки від Заходу варто продовжувати бойові дії для тиску на Росію, навіть з урахування ризиків для територій, які зараз контролює Україна.

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Теги: росія соцопитування війна українці

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