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Життя українців у Естонії: влада зробила неочікуваний висновок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Життя українців у Естонії: влада зробила неочікуваний висновок
Часто до Естонії приїздять українці, які вже мають родичів чи знайомих, що мешкають у країні
фото із відкритих джерел

Українські біженці в Естонії успішно адаптуються, але хочуть повернутись додому

З літа цього року кількість українських біженців, які прибувають до Естонії, неухильно знижується. На початку листопада цього року Український інформаційний центр у Тарту припинив свою діяльність. Подібний центр у Нарві відзначає помітне падіння відвідуваності – у певні дні туди навіть ніхто не заходить. Кількість людей з тимчасовим захистом в Естонії теж стає меншим, пише ERR.

Станом на кінець листопада громадян України, які мають міжнародний захист, в Естонії налічувалося трохи більше 5,5 тис. Посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту мають близько 35,5 тис. осіб. На початку року ця кількість перевищувала 38 тис. З початку року відмовилися від тимчасового захисту понад 6 тис. осіб. Понад 29 тис. подали клопотання про продовження.

З лютого минулого року Департамент соціального страхування розмістив 25 тисяч осіб. Зараз тимчасового житла потребують лише одиниці, сказала глава міграційної служби Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс. «Місця розміщення, створені виключно для прийому українців, поступово закриваються. І до кінця року, якщо не станеться суттєвих змін, ми повернемось до звичайного ритму роботи», – сказала Палоотс.

Наразі у місцях розміщення Департаменту соціального страхування немає жодного громадянина України. Департамент закриває тимчасове житло для біженців, але готовий знову відкрити його у разі потреби, якщо кількість біженців знову зростатиме. З досвіду двох років воно різко збільшувалося після масованих бомбардувань українських міст чи підриву великих об'єктів інфраструктури, наприклад, греблі Каховського водосховища чи теплоелектростанцій минулої зими.

За словами Палоотса, навіть у цьому випадку початкова ситуація не повториться. «Профіль біженців, які сьогодні прибувають, певною мірою змінився. Наприклад, зараз багато хто з них приїжджає вже до близької людини або має  знайомих, які тут його чи її приймають», – сказала вона.

Соціалізація українців в Естонії відбувається непросто, основна проблема – мовна. «Естонська мова все-таки досить складна. І її вивчення для біженців проходить досить важко. Багато хто не бачить можливості пов'язати своє життя з Естонією саме з цієї причини», – сказала голова відділу соціальної допомоги міста Маарду Ольга Євдокимова.

Відзначено навіть тенденцію щодо переміщення біженців усередині самої Естонії. «Я часто отримую дзвінки з Сааремаа від біженців, які там проживаю. Вони запитують про те, які є варіанти, наприклад, у Маарду. Їм дуже складно там. По-перше, тому що це острови. Там, щоб пересуватися від одного місця до одного місця до міста іншому, потрібно мати свій транспорт. Крім того, їм дуже складно у тих місцях, де робота є лише влітку, у туристичний період. І місцеве населення здебільшого естономовне», – зазначила Євдокимова.

Тим не менше багато хто знаходить роботу і вчать мову. Є й ті, хто отримав сертифікат про естонську знання на категорію А1. Станом на кінець року працювали майже 12 500 українських біженців, безробітними зареєстровано трохи більше 4000. «Більшість біженців з України сьогодні зайняті на ринку праці. У перші роки держава швидше спрямовує ресурс у цю сферу, щоб допомагати цим людям вивчати мову і адаптуватися. А в майбутньому, звичайно, люди, які сюди приїжджають, допомагатимуть нашій економіці зростати, розвиватися та створювати нові робочі місця», – сказав директор Фонду інтеграції Дмитро Московцев.

Наразі в Естонії під  тимчасовим захистом перебувають 36 тисяч українських  біженців. Основна їхня частина прагне назад до рідної країни. За словами Євдокимової, біженці побоюються лише зимових блекаутів в Україні, але до весни мають намір повернутися додому. Так само і спостереження Крісті Мюрк з Нарви: «Основна частина хоче додому. У будь-якому випадку все залежатиме від обстановки в цілому. Але основна частина хоче додому». Згідно з регістром населення частка тих, хто отримав тимчасовий захист людей серед населення Естонії, становить 2,35%.

До слова, на обліку в Касі з безробіття в Естонії станом на 30 листопада було більше ніж 4 тис. українців, які отримали міжнародний захист, загалом українські біженці становлять 7,9% всіх зареєстрованих безробітних. 

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Теги: Естонія держава житло транспорт робота влада населення біженці страхування

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