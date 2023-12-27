Біженці у столиці Франції зіштовхнулись із гострою проблемою

У Парижі волонтери не можуть знайти житло деяким біженцям навіть на одну ніч

У Парижі представники гуманітарної організації намагаються привернути увагу до проблеми безпритульних біженців. Щовечора в середньому близько 50 родин – переважно з африканських країн – збираються перед мерією французької столиці. Багато хто з маленькими дітьми. Там їх зустрічають волонтери, намагаючись знайти притулок для безпритульних хоч би на одну-дві ночі. Різдво не стало винятком, пише Tvr.

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Зої Лафаргуетт, представниця гуманітарної організації Utopia 56 зазначає: «У нас немає вільного житла, але ми намагаємось запропонувати рішення щодо розміщення людей. У середньому нам вдасться прилаштувати від 20 до 40% тих, хто звертається до нас за допомогою. Але цього насправді дуже мало. Багатьом доводиться спати надвір. Ми роздаємо їм намети та ковдри, або ж направляємо їх до лікарень».

Тим часом тисячі родин біженців із країн Південної Америки намагаються отримати притулок у США. До американського кордону висунувся караван більш ніж із 7 тис. мігрантів. Під гаслом «Вихід із бідності», біженці покинули табір у мексиканському місті Тапачула і попрямували на північ. Повідомляється, що для врегулювання міграційного питання до Мексики прибудуть високопосадовці американської адміністрації. Таким чином, Білий дім намагається задовольнити вимоги республіканців у конгресі, які пов'язують захист кордонів із виділенням додаткових коштів на допомогу Україні.

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Раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії змушене призупинити виселення біженців із готелів на Різдво. Як пише The Guardian, на такий крок відомство пішло після інформації про те, що «неприйнятна» кількість людей втрачають дах над головою і сплять на вулицях.

За словами джерел видання, колишній міністр у справах імміграції Роберт Дженрік не погоджувався на паузу у рамках своєї позиції, відповідно до якої він наказав видалити карикатурні фрески в дитячому центрі для біженців.

Його недавнє рішення залишити Кабмін через політику депортації з Руанди та активне лобіювання з боку представників ради призвели до того, що Міністерство внутрішніх справ не виселятиме постояльців готелів у період з 23 грудня по 2 січня.