Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біженці у столиці Франції зіштовхнулись із гострою проблемою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біженці у столиці Франції зіштовхнулись із гострою проблемою
Ситуація із пошуком житла для біженців у Франції катастрофічна
фото із відкритих джерел

У Парижі волонтери не можуть знайти житло деяким біженцям навіть на одну ніч

У Парижі представники гуманітарної організації намагаються привернути увагу до проблеми безпритульних біженців. Щовечора в середньому близько 50 родин – переважно з африканських країн – збираються перед мерією французької столиці. Багато хто з маленькими дітьми. Там їх зустрічають волонтери, намагаючись знайти притулок для безпритульних хоч би на одну-дві ночі. Різдво не стало винятком, пише Tvr.

Зої Лафаргуетт, представниця гуманітарної організації Utopia 56 зазначає: «У нас немає вільного житла, але ми намагаємось запропонувати рішення щодо розміщення людей. У середньому нам вдасться прилаштувати від 20 до 40% тих, хто звертається до нас за допомогою. Але цього насправді дуже мало. Багатьом доводиться спати надвір. Ми роздаємо їм намети та ковдри, або ж направляємо їх до лікарень».

Тим часом тисячі родин біженців із країн Південної Америки намагаються отримати притулок у США. До американського кордону висунувся караван більш ніж із 7 тис. мігрантів. Під гаслом «Вихід із бідності», біженці покинули табір у мексиканському місті Тапачула і попрямували на північ. Повідомляється, що для врегулювання міграційного питання до Мексики прибудуть високопосадовці американської адміністрації. Таким чином, Білий дім намагається задовольнити вимоги республіканців у конгресі, які пов'язують захист кордонів із виділенням додаткових коштів на допомогу Україні.

Раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії змушене призупинити виселення біженців із готелів на Різдво. Як пише The Guardian, на такий крок відомство пішло після інформації про те, що «неприйнятна» кількість людей втрачають дах над головою і сплять на вулицях.

За словами джерел видання, колишній міністр у справах імміграції Роберт Дженрік не погоджувався на паузу у рамках своєї позиції, відповідно до якої він наказав видалити карикатурні фрески в дитячому центрі для біженців.

Його недавнє рішення залишити Кабмін через політику депортації з Руанди та активне лобіювання з боку представників ради призвели до того, що Міністерство внутрішніх справ не виселятиме постояльців готелів у період з 23 грудня по 2 січня.

Читайте також: У Британії українські біженці стають жертвами візових шахраїв
Теги: Кабмін міністр притулок табір біженці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва оголосила гарну новину для біженців з України
Литва оголосила гарну новину для біженців з України
5 грудня, 05:21
Українці не хочуть повертатися додому через проблеми безпеки та відсутність можливостей для існування
Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: результати опитування
25 грудня, 10:19
Фермери погрожують страйкувати із тракторами на вулицях Молдови
У Молдові фермери дали владі останній шанс
29 листопада, 12:08
Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю
Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю
4 грудня, 21:07
Запорізька атомна станція є найбільшою в Європі
Ризик аварії на ЗАЕС: Міненерго повідомило про можливі наслідки
2 грудня, 18:32
Рішення щодо виплат українцям влада Ірландії може ухвалити уже сьогодні
Одна з країн Європи планує суттєво зменшити фінансову допомогу біженцям з України
12 грудня, 08:14
Орбан заявив про можливість зустрічі із Путіним
Орбан обізвав політиків, які відмовляються зустрічатися з Путіним
13 грудня, 14:32
У таких наметах житимуть українці у Ірландії
Зустріти Різдво просто неба: Ірландія розмістить 950 біженців з України у наметах
13 грудня, 17:55
Міноборони працює над технічними рішеннями для електронного сповіщення, каже Рустем Умєров
Міноборони планує запрошувати у військкомати через електронне сповіщення
23 грудня, 15:58

Соціум

Біженці у столиці Франції зіштовхнулись із гострою проблемою
Біженці у столиці Франції зіштовхнулись із гострою проблемою
Сильний шторм в Австралії забрав життя дев'яти людей (фото, відео)
Сильний шторм в Австралії забрав життя дев'яти людей (фото, відео)
Уночі дрони атакували декілька регіонів Росії
Уночі дрони атакували декілька регіонів Росії
Військові США збили п'ять ракет різного типу, випущених хуситами
Військові США збили п'ять ракет різного типу, випущених хуситами
Поліція Відня пояснила, чому правоохоронець патрулював у шоломі з літерою «Z»
Поліція Відня пояснила, чому правоохоронець патрулював у шоломі з літерою «Z»
Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ
Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
29K
Битва за Авдіївку. Чому Кремль вчепився за це місто
29K
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів
9295
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
8802
Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму
8233
Японія поскаржилась на «дірки» в обороні через поставки озброєння до США

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ, сильний вітер: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 04:49
На заводі Tesla робот напав на інженера
Сьогодні, 04:16
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:07

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua