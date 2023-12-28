У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
Омбудсмен запевнив, що одразу реагує на такі випадки
За кордоном вилучають дітей із сімей українських біженців, і найгірша ситуація склалася у Німеччині та Італії. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.
«Частину вдалося повернути. Не скажу, що це велика кількість. Щодо багатьох зараз відбуваються засідання судів на територіях тих країн. Найгірша ситуація в нас щодо подібних випадків у Італії та Німеччині», – розповів омбудсмен.
Лубінець запевнив, що Офіс омбудсмана одразу реагує на таку інформацію.
«Я звертаюся до своїх колег-омбудсманів цих країн, щоб вони втрутились у такі ситуації. Також ми інформуємо МЗС, бо насамперед наші дипломати мають працювати щодо цих випадків», – повідомив Уповноважений із прав людини.
Раніше омбудсмен пояснював, що проблема полягає в тому, що згідно із національним законодавством європейських країн офіційний опікун в Україні не є офіційним опікуном на території ЄС. За словами Лубінця, у інших країнах інша процедура, представники встановлюються виключно за рішенням суду.
До слова, майже 1,5 мільйони біженців з України в Європі – це діти. Поки триває війна, залишається відкритим питання: чи повернуться українці додому, щоб допомогти відновленню, чи залишаться за кордоном у пошуках нових можливостей.
Коментарі — 0