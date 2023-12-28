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У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
Найчастіше дітей з сімей українців вилучають у Німеччині та Італії
фото з відкритих джерел

Омбудсмен запевнив, що одразу реагує на такі випадки

За кордоном вилучають дітей із сімей українських біженців, і найгірша ситуація склалася у Німеччині та Італії. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

«Частину вдалося повернути. Не скажу, що це велика кількість. Щодо багатьох зараз відбуваються засідання судів на територіях тих країн. Найгірша ситуація в нас щодо подібних випадків у Італії та Німеччині», – розповів омбудсмен.

Лубінець запевнив, що Офіс омбудсмана одразу реагує на таку інформацію.

«Я звертаюся до своїх колег-омбудсманів цих країн, щоб вони втрутились у такі ситуації. Також ми інформуємо МЗС, бо насамперед наші дипломати мають працювати щодо цих випадків», – повідомив Уповноважений із прав людини.

Раніше омбудсмен пояснював, що проблема полягає в тому, що згідно із національним законодавством європейських країн офіційний опікун в Україні не є офіційним опікуном на території ЄС. За словами Лубінця, у інших країнах інша процедура, представники встановлюються виключно за рішенням суду.

До слова, майже 1,5 мільйони біженців з України в Європі – це діти. Поки триває війна, залишається відкритим питання: чи повернуться українці додому, щоб допомогти відновленню, чи залишаться за кордоном у пошуках нових можливостей.

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Теги: Німеччина війна Італія українці біженці омбудсмен новости

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