У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша

Омбудсмен запевнив, що одразу реагує на такі випадки

За кордоном вилучають дітей із сімей українських біженців, і найгірша ситуація склалася у Німеччині та Італії. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Частину вдалося повернути. Не скажу, що це велика кількість. Щодо багатьох зараз відбуваються засідання судів на територіях тих країн. Найгірша ситуація в нас щодо подібних випадків у Італії та Німеччині», – розповів омбудсмен.

Лубінець запевнив, що Офіс омбудсмана одразу реагує на таку інформацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я звертаюся до своїх колег-омбудсманів цих країн, щоб вони втрутились у такі ситуації. Також ми інформуємо МЗС, бо насамперед наші дипломати мають працювати щодо цих випадків», – повідомив Уповноважений із прав людини.

Раніше омбудсмен пояснював, що проблема полягає в тому, що згідно із національним законодавством європейських країн офіційний опікун в Україні не є офіційним опікуном на території ЄС. За словами Лубінця, у інших країнах інша процедура, представники встановлюються виключно за рішенням суду.

До слова, майже 1,5 мільйони біженців з України в Європі – це діти. Поки триває війна, залишається відкритим питання: чи повернуться українці додому, щоб допомогти відновленню, чи залишаться за кордоном у пошуках нових можливостей.