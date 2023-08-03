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Портников пояснив, чому кривава війна в Україні не змінює росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Портников пояснив, чому кривава війна в Україні не змінює росіян
Як каже Портников, росіяни могли б змінити погляди лише в одному випадку – якби ворожа армія увійшла до Москви
фото з відкритих джерел

«Росіяни не просто не змінять своїх поглядів, вони будуть готуватися втілити їх у життя»

За словами українського публіциста, письменника, журналіста Віталія Портникова, не варто сподіватися, що у Росії зміниться ідеологія, адже російський народ не бачить необхідності у якихось змінах. Про це він розповів у відеоінтерв’ю «Главкому».

«Я думаю, що в опозиційних діячів можуть змінюватися погляди. Але виникає питання, чи зміниться світогляд російського народу? Я так не думаю. Я не бачу необхідності для російського народу у цих змінах. Чому це має відбутися, якщо вони знають, що ворог не може прийти на російську землю? Якщо ціна того, що відбувається,  виключно у тих кілометрах української території, які вдасться відвоювати і приєднати до так званої історичної Росії, то чому росіяни мають змінювати свій світогляд? Уявіть собі закінчення цієї війни. Вона може закінчитися для росіян погано, або дуже погано», – пояснив журналіст.

Як каже Портников, росіяни могли б змінити погляди лише в одному випадку – якби ворожа армія увійшла до Москви, як ворожі армії увійшли до Берліна.

«Гітлер залишався кумиром переважної більшості своїх співвітчизників ще років 15 після того, як ці армії увійшли до зруйнованого Берліну. Люди, які жили на руїнах Дрездена, Мюнхена, Франкфурта, Берліна продовжували повторювати, що так добре, як за Гітлера, їм ніколи не жилось. Якщо уявити собі, що ворожі армії входять до Москви, з росіянами через 15-20 років відбулося би те ж саме, що відбулося з німцями. Змінилося покоління і молодь запитувала у своїх батьків: «ви що, серйозно підтримували Путіна? Ви придурки, да?» Але оскільки такого не відбудеться, оскільки ніяких ворожих армій у Росії не з'явиться, бо це ядерна держава, то безумовно росіяни не просто не змінять своїх поглядів, але й будуть готуватися до того, щоби втілити ці погляди у життя», – розповів публіцист.

Нагадаємо, від початку контрнаступу українські захисники змогли звільнити територію площею близько 241 кв. км на півдні та сході країни.

До слова, усередині російських еліт є багато конфліктів і далі вони будуть лише наростати.

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Теги: Віталій Портников війна ядерна зброя Адольф Гітлер росіяни

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