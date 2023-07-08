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Демобілізований Луценко пояснив свій найбільший страх

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Демобілізований Луценко пояснив свій найбільший страх
Ексгенпрокурор хвилюється, що згодом політичний хейт та ненависть може перейти й у військо
фото з відкритих джерел

«Люди потребують єдності військового і політичного керівництва. Якщо хтось кине хоч піщинку, йому або в очі скажуть, що він му…ак»

На фронті ніхто з військових не обговорює вище політичне і військове керівництво. А якщо в когось і є думки з цього приводу, то всі намагаються залишити їх при собі, навіть найбільш інформовані люди.  Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко.

«Можливо, я не надто поінформований, як колись у політиці, але дещо розуміюся і на військових маневрах кадрового особистого характеру. Ніколи про це не заводив розмову. Люди потребують єдності військового і політичного керівництва. Якщо хтось кине хоч піщинку, йому або в очі скажуть, що він му…ак, або просто припинять цю розмову, і він буде на поганому рахунку», – каже військовий.

Ексгенпрокурор вважає, що було б добре, як би таке ж ставлення до влади було й в тилу.

«Мені здається, тут у тилу політичні срачі на хвилі ненависті чимось можна пояснити. Зрозуміло, люди постійно у напрузі: переживають за країну, за себе, близьких і стараються знайти якусь віддушину і на когось вилити свої негативні емоції. Ну бо Путін трохи далеко і про нього все ясно. Але з іншого боку – це дуже небезпечна історія», – каже Луценко.

Ексгенпрокурор хвилюється, що згодом політичний хейт та ненависть може перейти й у військо.

«Бо дивіться, я стою там, у якійсь прифронтовій кафешці, у черзі за кавою, повертається солдат переді мною і каже: «Вєталіч, хотів тобі сказать, це я підпалював Генпрокуратуру у 2019 році. І далі починає там наводити свої аргументики, але, мовляв, це все хе…ня, забудь. Респект, що ти тут, уважуха». От я хотів би цю атмосферу. А уявіть, наприклад, що я передаю координати з дрона, а цей солдат каже: «я від порохоботів координати не прийму і стріляти не буду». Або навпаки мене просять дати координати, а я кажу: «нє, нє, я тільки ветеранам «ЄС» буду давати». Ну це ж абсурд. Тому кожен, хто сьогодні намагається поділити ЗСУ, його військове керівництво, працює не на перемогу.», – пояснив військовий.

Нагадаємо, колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність.

Також Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали.

До слова, ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю.

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Теги: Юрій Луценко війна політика військові влада

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