Контрнаступ: Міноборони повідомило, скільки території вже деокупували ЗСУ

На всіх напрямках українські військові поступово продовжують просування вперед

Від початку контрнаступу українські захисники змогли звільнити територію площею близько 241 кв. км на півдні та сході країни. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

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За її словами, інформацію про деокуповані території оновлюють зазвичай раз на тиждень, оскільки щодня ситуація нестабільна, і нашим захисникам необхідно закріплюватися на звільнених ділянках.

«Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 квадратних кілометрів. Якщо про південь, більше 12 (квадратних кілометрів – «Главком».) було звільнено за минулий тиждень, і разом - більше ніж 204 квадратних кілометри», – розповіла чиновниця.

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Вона уточнила, що зараз на всіх напрямках українські військові поступово продовжують просування вперед. І на сході це не лише Бахмутський напрямок, але там треба закріпитися, і тоді інформація про успіхи стане відкритою.

Триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.