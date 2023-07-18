Чому РФ втратила так багато Су-34: роз’яснення експертів
Перший Су-34 був збитий всього через п'ять днів після початку повномасштабного вторгнення – 28 лютого 2022 року
Винищувачі-бомбардувальники Су-34 повітряних сил РФ стали одними з найбільш уразливих бойових літаків у російсько-українській війні. З початку конфлікту понад 20 цих машин було перехоплено, збито або пошкоджено під час виконання бойових завдань. Експерти з Bulgarian Military підрахували, що російська авіація зазнала найтяжчих втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Зазначається, що поряд зі штурмовиками Су-25, втрати серед яких склали 22 машини, РФ втратили і 21 винищувач Су-34 – літак, який росіяни вважають найкращим у своєму класі.
За іншими даними, з 24 лютого 2022 року Росія втратила 28 літаків Су-25 і 23 одиниці Су-34.
Перший Су-34 був збитий всього через п'ять днів після початку повномасштабного вторгнення – 28 лютого 2022 року. Відтоді й до сьогоднішнього дня в середньому щомісяця збивається або виходить з ладу щонайменше півтора літака Су-34.
«Досить неприємна цифра для повітряно-космічних сил на тлі 148 серійно випущених Су-34. Тобто збито близько 15% від загальної кількості Су-34. Ця цифра значно вища, якщо врахувати, що ці 148 одиниць розподілені між п'ятьма родами військ РФ», – зазначили експерти.
Чим важливий Су-34?
Експерти зазначають, що цей літак є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.
Максимальна вага бойового навантаження Су-34 становить 8 т, при цьому маса літака із зарядженою гарматою та екіпажем сягає 22,5 тонни. Такі показники відкривають нові можливості для виконання завдань, однак це неодмінно відбивається на маневреності машини.
Другим важливим фактором у сучасних бойових умовах – помітність літака. Інші російські літаки не можуть похвалитися непомітністю для систем виявлення ЗСУ. Ті ж згадані вище Су-25, Су-27 і Су-35 не є невидимками, але мають такий самий відсоток збитих літаків, а то й нижчий, ніж у Су-34.
Чому так часто збивають Су-34?
Відповідь криється в місці та характері експлуатації. Експерти вважають, що за даними російських ЗМІ та опублікованими ними повідомленнями, Су-34 часто доводиться діяти в ближній зоні противника. Це означає, що цей літак потрапляє в зону дії не тільки засобів ППО противника, але і його системи радіоелектронної боротьби.
І хоча росіяни стверджують, що встановлені на СУ-34 комплекси радіоелектронної протидії Л-175В «Хибины-10В» утворюють непробивний щит, тепер можна ці слова поставити під сумнів.
Адже ця система має не тільки прикривати Су-34, а й виявляти РЛС зенітно-ракетного комплексу супротивника, проте з цим у російських льотчиків, ймовірно, є проблеми.
«Якщо комплекс «Хибины» – це не те, що стверджує Росія, то українські ППО матимуть доступ до Су-34, щоб перехопити та збити його. Так, однією з причин частого ураження Су-34 є саме невизначеність щодо якості Л-175В», – додали експерти.
Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.
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