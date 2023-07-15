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У Мелітополі окупанти створили свій «отряд Путіна» з пенсіонерок

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Мелітополі окупанти створили свій «отряд Путіна» з пенсіонерок
Окупанти відправляють дітей у табори, де вони змушені вчити історію РФ
фото ілюстративне

В окупованому Мелітополі загарбники запустили пропагандистську машину

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники запустили пропагандистську машину на повну – зомбують і старих, і малих. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, окупанти:

  • створюють нові й нові пропагандистські медіа, щоб розповідати, як добре живеться в окупації
  • віджали типографію, щоб друкувати свої агітки 
  • кожному пропонують безкоштовний пакет телевізійного обладнання, щоб дивитись тільки російські пропагандистські телеканали.

Федоров розповів, що окупанти хочуть впливати на всіх мешканців. Так, дітей відправляють в табори, де замість відпочинку вони змушені вчити історію Росії.

Молодь окупанти заганяють в мілітарні організації та молодіжні центри, які займаються «патріотичним вихованням» та пропагандою.

«Не соромляться залучати і літніх людей. У Мелітополі створили свій «отряд Путіна» з пенсіонерок, які ходять на всі можливі заходи і пропагують «русскій мір», – розповів Федоров. 

Мер Мелітополя зазначив, що окупанти намагаються «промити мізки мешканцям ТОТ, надіючись, що це допоможе зберегти незаконну владу».

До слова, у Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах.

Як повідомлялося, наразі в Мелітополі російських окупантів більше, ніж місцевих мешканців.

Теги: окупанти пропаганда війна Мелітополь

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