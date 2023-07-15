У Мелітополі окупанти створили свій «отряд Путіна» з пенсіонерок

Окупанти відправляють дітей у табори, де вони змушені вчити історію РФ

В окупованому Мелітополі загарбники запустили пропагандистську машину

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники запустили пропагандистську машину на повну – зомбують і старих, і малих. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

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За його словами, окупанти:

створюють нові й нові пропагандистські медіа, щоб розповідати, як добре живеться в окупації

віджали типографію, щоб друкувати свої агітки

кожному пропонують безкоштовний пакет телевізійного обладнання, щоб дивитись тільки російські пропагандистські телеканали.

Федоров розповів, що окупанти хочуть впливати на всіх мешканців. Так, дітей відправляють в табори, де замість відпочинку вони змушені вчити історію Росії.

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Молодь окупанти заганяють в мілітарні організації та молодіжні центри, які займаються «патріотичним вихованням» та пропагандою.

«Не соромляться залучати і літніх людей. У Мелітополі створили свій «отряд Путіна» з пенсіонерок, які ходять на всі можливі заходи і пропагують «русскій мір», – розповів Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що окупанти намагаються «промити мізки мешканцям ТОТ, надіючись, що це допоможе зберегти незаконну владу».

До слова, у Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах.

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Як повідомлялося, наразі в Мелітополі російських окупантів більше, ніж місцевих мешканців.