У Мелітополі окупанти створили свій «отряд Путіна» з пенсіонерок
В окупованому Мелітополі загарбники запустили пропагандистську машину
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники запустили пропагандистську машину на повну – зомбують і старих, і малих. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.
За його словами, окупанти:
- створюють нові й нові пропагандистські медіа, щоб розповідати, як добре живеться в окупації
- віджали типографію, щоб друкувати свої агітки
- кожному пропонують безкоштовний пакет телевізійного обладнання, щоб дивитись тільки російські пропагандистські телеканали.
Федоров розповів, що окупанти хочуть впливати на всіх мешканців. Так, дітей відправляють в табори, де замість відпочинку вони змушені вчити історію Росії.
Молодь окупанти заганяють в мілітарні організації та молодіжні центри, які займаються «патріотичним вихованням» та пропагандою.
«Не соромляться залучати і літніх людей. У Мелітополі створили свій «отряд Путіна» з пенсіонерок, які ходять на всі можливі заходи і пропагують «русскій мір», – розповів Федоров.
Мер Мелітополя зазначив, що окупанти намагаються «промити мізки мешканцям ТОТ, надіючись, що це допоможе зберегти незаконну владу».
До слова, у Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах.
Як повідомлялося, наразі в Мелітополі російських окупантів більше, ніж місцевих мешканців.
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