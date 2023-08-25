Чому чехи протестують проти біженців з України? Мер одного з міст знайшов пояснення

Українські біженці мають таку самі проблеми, як і громадяни Чехії

У Пльзеньському регіоні найбільша в Чехії кількість українських біженців на одного жителя. Останнім часом з цим пов’язують кілька інцидентів, які сталися в околицях Пльзені і викликали багато негативних емоцій у місцевих жителів. Зокрема, йдеться про напад на двох жінок українок в місті Пласи та зґвалтування п’ятнадцятирічної дівчинки українським хлопцем у Пльзені. Десятки учасників суботньої демонстрації в Пльзені виступили проти українських біженців. Однак губернатор міста Пльзень Рудольф Шпотак не вважає ситуацію критичною. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Echo24.

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«Я не впевнений, чи виникне явна напруженість у Пльзеньському регіоні. Звичайно, сумна подія, що сталася тут, викликала невдоволення у невеликої частини суспільства, що знайшло своє вираження у мирному марші у минулі вихідні. Однак не вважаю, що це незадоволення має великий масштаб. Буває, мери проводять зустрічі, щоб вирішувати дрібні ситуації, пов'язані з не повністю відповідною поведінкою українців до нашого культурного життя. Незважаючи на те, що іноді вони поводяться більш гучно і веселяться, вони дотримуться наших законів, указів та правил так само, як і чеські громадяни», – сказав він.

При цьому він вважає, що інциденти, що трапилися в краї, не є критичними. «Я вважаю важливим наголосити: ми не повинні накладати колективну провину за дії окремих осіб. Якщо хтось вчиняє злочин, не слід звинувачувати у цьому всю громаду біженців. Так само, як і інший громадянин вчиняє правопорушення, це робить всіх його співвітчизників винними. Тому вважаю, що таке ставлення до ситуації є найсправедливішим… Наразі ми не бачимо ознак ланцюгової реакції. Якщо такі ситуації й виникають, це звичайна практика у ХХІ столітті, пов'язана переважно із соціальними мережами. Поліція ретельно стежить за цим, щоб не допускати порушень закону у цій місцевості. Зокрема, у Пльзені, де мешкає безліч українських біженців, працюють співробітники місцевої поліції, які допомагають українським біженцям розуміти місцеві правила та постанови», – зауважив Шпотак.

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За його словами, українські біженці, як і чехи мають проблеми з постійним житлом, тому виселити українців з гуртожитків – не найкраща ідея. З 6 тисяч українських біженців у Пльзені влада оплачує житло близько 1,5 тисячі.

«Багато (українських біженців – «Главком») почали самі оплачувати тут проживання та роботу. У нас найбільше працюючих українських біженців не лише на душу населення, а в абсолютних цифрах. А щодо більш постійного житла, то, скажімо, навіть у громадян Чехії є проблема з пошуком постійного житла. Тож українські біженці мають таку саму проблему, як і громадяни Чехії», – підсумував губернатор Пльзеня.

Нагадаємо, раніше, у Чехії чоловіки побили двох громадянок України, заздалегідь уточнивши, звідки вони приїхали. Інцидент стався у містечку Пласі, що на півночі Пльзенського краю. Самі біженки, які приїхали до Чехії із дітьми через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення, не можуть пояснити мотив нападу чехів. Побиті українки намагалися зв'язатися з поліцією, щоб з'ясувати, чи знайдено кривдника. Однак там відбулися загальними фразами.