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Ірландія селитиме біженців з України в наметах: названо причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ірландія селитиме біженців з України в наметах: названо причину
Найближчими тижнями до 2 000 українців у Ірландії можуть залишитися без житла
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До кінця серпня в Ірландії повністю закінчиться вільне житло для українських біженців

В Ірландії до кінця серпня повністю закінчиться вільне житло для українських біженців. Тому новоприбулих селитимуть у наметах. Про це повідомляє Irish Examiner.

Наразі чиновники визначають локації, де зможуть встановити наметові містечка. Підбирають місце, де можна буде розгорнути табір, подібний до Gormanston Camp. Його торік так само використовували для розміщення біженців у Ірландії.

Наметовий табір Gormanston Camp
Наметовий табір Gormanston Camp
фото: Department of the Taoiseach

Найближчими тижнями до 2 000 українців у Ірландії можуть залишитися без житла. Уряд країни продовжує шукати альтернативні варіанти поселення для біженців.

Спершу громадян України заселяли в основному до готелів, які Ірландія знімала на довгий термін. Держава оплачувала кожен четвертий готельний номер по всій країні для розміщення українців. Згодом місця закінчились і уряд почав «‎розконсервовувати» замкнені приміщення, старі квартири та будинки. А з квітня людей стали потроху виселяти із безплатних готелів і стимулювати орендувати житло самостійно.


Влада заявляє, що за останні тижні держава залучила всі можливості, включаючи об'єкти, які раніше використовувались як притулки в екстрених випадках. Наприклад, Croke Park, стадіон Aviva та коледж Дубліна.

Також українців у Ірландії вже почали заселяти до модульних будинків. Перші родини отримали помешкання в ірландському місті Корк. У затишних будинках району Махон розмістили 64 сім’ї. Таке житло має дві спальні. Будинок оснащений усім необхідним кухонним приладдям та повністю мебльований.

Модульні будинки для українців у Корку
Модульні будинки для українців у Корку
фото: Irish Examiner
Модульні будинки для українців у Корку
Модульні будинки для українців у Корку
фото: Irish Examiner

Проблеми з розміщенням спонукають Ірландію до доволі оригінальних рішень із житлом. Як можливі варіанти розглядають навіть плавучі готелі.

Також країна заселяє біженців у відремонтовані господарські приміщення кінного центру Kill. Там прийняли 150 українських біженців. Місце переобладнали під комфортні умови для проживання.

Зазначимо, українців поки просять не прибувати на острів. Посольство України в Ірландії офіційно закликає утриматись від поїздки в країну у найближчі півтора-два місяці.

Найближчі декілька місяців для новоприбулих українців не буде можливості знайти безкоштовне житло від ірландського уряду. Просимо утриматись від прибуття в країну у найближчі 6-8 тижнів, якщо ви перебуваєте в безпечному місці,
– попередили в посольстві.

Як ми писали раніше цього року уряд Ірландії оголосив, що українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні будуть платити за харчування €10 з дорослого і €5 з дитини щодня. Відтак, українські біженці, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, висловили занепокоєння.

До слова, чеський уряд готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України.

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Теги: Ірландія біженці українці житло

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