Ірландія селитиме біженців з України в наметах: названо причину

Найближчими тижнями до 2 000 українців у Ірландії можуть залишитися без житла

До кінця серпня в Ірландії повністю закінчиться вільне житло для українських біженців

В Ірландії до кінця серпня повністю закінчиться вільне житло для українських біженців. Тому новоприбулих селитимуть у наметах. Про це повідомляє Irish Examiner.

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Наразі чиновники визначають локації, де зможуть встановити наметові містечка. Підбирають місце, де можна буде розгорнути табір, подібний до Gormanston Camp. Його торік так само використовували для розміщення біженців у Ірландії.

Наметовий табір Gormanston Camp фото: Department of the Taoiseach

Найближчими тижнями до 2 000 українців у Ірландії можуть залишитися без житла. Уряд країни продовжує шукати альтернативні варіанти поселення для біженців.

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Спершу громадян України заселяли в основному до готелів, які Ірландія знімала на довгий термін. Держава оплачувала кожен четвертий готельний номер по всій країні для розміщення українців. Згодом місця закінчились і уряд почав «‎розконсервовувати» замкнені приміщення, старі квартири та будинки. А з квітня людей стали потроху виселяти із безплатних готелів і стимулювати орендувати житло самостійно.



Влада заявляє, що за останні тижні держава залучила всі можливості, включаючи об'єкти, які раніше використовувались як притулки в екстрених випадках. Наприклад, Croke Park, стадіон Aviva та коледж Дубліна.

Також українців у Ірландії вже почали заселяти до модульних будинків. Перші родини отримали помешкання в ірландському місті Корк. У затишних будинках району Махон розмістили 64 сім’ї. Таке житло має дві спальні. Будинок оснащений усім необхідним кухонним приладдям та повністю мебльований.

Модульні будинки для українців у Корку фото: Irish Examiner

Модульні будинки для українців у Корку фото: Irish Examiner

Проблеми з розміщенням спонукають Ірландію до доволі оригінальних рішень із житлом. Як можливі варіанти розглядають навіть плавучі готелі.

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Також країна заселяє біженців у відремонтовані господарські приміщення кінного центру Kill. Там прийняли 150 українських біженців. Місце переобладнали під комфортні умови для проживання.

Зазначимо, українців поки просять не прибувати на острів. Посольство України в Ірландії офіційно закликає утриматись від поїздки в країну у найближчі півтора-два місяці.

Найближчі декілька місяців для новоприбулих українців не буде можливості знайти безкоштовне житло від ірландського уряду. Просимо утриматись від прибуття в країну у найближчі 6-8 тижнів, якщо ви перебуваєте в безпечному місці,

– попередили в посольстві.

Як ми писали раніше цього року уряд Ірландії оголосив, що українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні будуть платити за харчування €10 з дорослого і €5 з дитини щодня. Відтак, українські біженці, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, висловили занепокоєння.

До слова, чеський уряд готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України.