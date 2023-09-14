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У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
Біженці з України проживають у німецькому місті Гюнтерсберге (на фото)
Фото: Peter Gercke

Німеччина виділяє приблизно 50 євро на день на розміщення біженців з України, але це обурило місцеве населення

Українська родина пів року отримувала майже 5500 євро на місяць від центру зайнятості в регіоні Гарц (федеральна земля Саксонія-Анхальт). Це мало суспільний резонанс – німці були обурені такою кількістю грошей, які були витрачені на біженців. Щоправда, виявилось, що на руки українці отримують лише п'яту частину коштів, що виділяються Німеччиною.

Влада міста німецького міста Гюнтерсберге витрачала на утримання української сім'ї з трьох осіб 5553 євро на місяць, але на руки біженці отримували вп'ятеро менше – лише 1093 євро. Решта йшла на сплату помешкання, де розмістили українців. Тим часом у містечку можна орендувати квартиру всього за 300 євро.

У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал фото 1

У соцмережах Німеччини з'явилася фотографія сповіщення про виплату допомоги українським біженцям, виданим Центром зайнятості Граца на сході країни, пише газета Bild. З'ясувалося, що з листопада 2022 року до квітня 2023 року українська пара з маленькою дитиною мала отримувати 5553 євро на місяць. Користувачі не повірили в справжність документа, проте влада федеральної землі Саксонія-Анхальт підтвердила, що сума правильна. Проте самі біженці ці гроші не отримували. На руки їм видавали 1093 євро. Решту влади виплачували власникам турбази Talk & Go GbR в колишньому парку відпочинку Harz у Гюнтерсбергу, де розмістили біженців.

Користувачі соцмереж обурювалися такою марнотратством місцевих органів влади, адже зазвичай біженцям належать зовсім інші суми – 376,6 євро на сім'ю на житло та 99 євро 40 центів за комунальні послуги.

Речник адміністрації Граца Міхаель Рандхан-Шульке сказав Bild, що перед розміщенням біженців був проведений тендер для перевірки кількох помешкань на придатність, місткість, пропозицію та вартість: «Усі пропозиції були приблизно однакового рівня ціни».
 
Чиновники виправдовувалися тим, що родини українців потрібно було розмістити дуже швидко, і турбаза була єдиним місцем, яке залишалося вільним. Там власники хотіли за кожного біженця включаючи маленьку дитину, по 49 євро 55 центів на день. У цю суму входили мовні курси, охорона та догляд за дитиною. 

Власник Talk & Go GbR Рене Максимцев пояснює високі витрати надзвичайно високими витратами на опалення. За його  словами, біженці розміщуються в будинках, які спочатку використовувалися як дитячий табір відпочинку влітку.

Помешкання працювало одинадцять місяців з 1 серпня 2022 року, під час зимового сезону, коли ціни на нафту різко зросли. «Тоді я заправляв масло по два євро за літр», — розповідає Максимцев. Йому також довелося дістати багато речей і підготувати їх для біженців: «Коли вони приїхали сюди, у них нічого не було. Навіть підгузків», - каже готельєр.

Тим часом, на сайті нерухомості  могли б легко орендувати для родини 2-кімнатну квартиру за 231 євро на місяць або навіть 3-кімнатну за 268 євро. Чому чиновники не стали напружуватися і віддали у 20 разів більше за готель, історія замовчує. Як правило, такі турбази стоять у холодну пору року порожні, тож власники цієї бази непогано підправили свої фінанси за рахунок  держави.

Нагадаємо, у Німеччині проживає більше біженців, ніж будь-коли – понад 3 млн осіб, які прибули в рамках системи надання притулку, йдеться у заяві, опублікованій напередодні Міністерством внутрішніх справ ФРН.

Більшість біженців – з України. Їхня кількість перевищує мільйон людей. З початку року кількість біженців зросла на 29 тис. осіб. Їх було б набагато більше, але багато хто повернувся додому. Іншим важливим джерелом зростання є приплив осіб, які шукають притулку. 

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Теги: біженці табір влада житло опалення гроші Німеччина

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