У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал

Німеччина виділяє приблизно 50 євро на день на розміщення біженців з України, але це обурило місцеве населення

Українська родина пів року отримувала майже 5500 євро на місяць від центру зайнятості в регіоні Гарц (федеральна земля Саксонія-Анхальт). Це мало суспільний резонанс – німці були обурені такою кількістю грошей, які були витрачені на біженців. Щоправда, виявилось, що на руки українці отримують лише п'яту частину коштів, що виділяються Німеччиною.

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Влада міста німецького міста Гюнтерсберге витрачала на утримання української сім'ї з трьох осіб 5553 євро на місяць, але на руки біженці отримували вп'ятеро менше – лише 1093 євро. Решта йшла на сплату помешкання, де розмістили українців. Тим часом у містечку можна орендувати квартиру всього за 300 євро.

У соцмережах Німеччини з'явилася фотографія сповіщення про виплату допомоги українським біженцям, виданим Центром зайнятості Граца на сході країни, пише газета Bild. З'ясувалося, що з листопада 2022 року до квітня 2023 року українська пара з маленькою дитиною мала отримувати 5553 євро на місяць. Користувачі не повірили в справжність документа, проте влада федеральної землі Саксонія-Анхальт підтвердила, що сума правильна. Проте самі біженці ці гроші не отримували. На руки їм видавали 1093 євро. Решту влади виплачували власникам турбази Talk & Go GbR в колишньому парку відпочинку Harz у Гюнтерсбергу, де розмістили біженців.

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Користувачі соцмереж обурювалися такою марнотратством місцевих органів влади, адже зазвичай біженцям належать зовсім інші суми – 376,6 євро на сім'ю на житло та 99 євро 40 центів за комунальні послуги.

Речник адміністрації Граца Міхаель Рандхан-Шульке сказав Bild, що перед розміщенням біженців був проведений тендер для перевірки кількох помешкань на придатність, місткість, пропозицію та вартість: «Усі пропозиції були приблизно однакового рівня ціни».



Чиновники виправдовувалися тим, що родини українців потрібно було розмістити дуже швидко, і турбаза була єдиним місцем, яке залишалося вільним. Там власники хотіли за кожного біженця включаючи маленьку дитину, по 49 євро 55 центів на день. У цю суму входили мовні курси, охорона та догляд за дитиною.

Власник Talk & Go GbR Рене Максимцев пояснює високі витрати надзвичайно високими витратами на опалення. За його словами, біженці розміщуються в будинках, які спочатку використовувалися як дитячий табір відпочинку влітку.

Помешкання працювало одинадцять місяців з 1 серпня 2022 року, під час зимового сезону, коли ціни на нафту різко зросли. «Тоді я заправляв масло по два євро за літр», — розповідає Максимцев. Йому також довелося дістати багато речей і підготувати їх для біженців: «Коли вони приїхали сюди, у них нічого не було. Навіть підгузків», - каже готельєр.

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Тим часом, на сайті нерухомості могли б легко орендувати для родини 2-кімнатну квартиру за 231 євро на місяць або навіть 3-кімнатну за 268 євро. Чому чиновники не стали напружуватися і віддали у 20 разів більше за готель, історія замовчує. Як правило, такі турбази стоять у холодну пору року порожні, тож власники цієї бази непогано підправили свої фінанси за рахунок держави.

Нагадаємо, у Німеччині проживає більше біженців, ніж будь-коли – понад 3 млн осіб, які прибули в рамках системи надання притулку, йдеться у заяві, опублікованій напередодні Міністерством внутрішніх справ ФРН.

Більшість біженців – з України. Їхня кількість перевищує мільйон людей. З початку року кількість біженців зросла на 29 тис. осіб. Їх було б набагато більше, але багато хто повернувся додому. Іншим важливим джерелом зростання є приплив осіб, які шукають притулку.