Посадовець Львівської міськради оформився бездомним, щоби отримати пільговий кредит на житло

Кубелко підтвердив, що скористався правом на пільгову позику і придбав двокімнатну квартиру площею 65 м. кв.

Посадовець Львівської міської ради Сергій Кубелко використав Центр обліку бездомних для того, щоь отримати пільговий кредит на житло. Про це йдеться у матеріалі Lviv.media.

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Міська програма забезпечення житлом молодих сімей та неодружених молодих громадян Львова діє з 2007 року. Її продовжили до 2027 року цьогооіч. По суті вона означає безвідсоткові та тривалі – до 30 років – кредити.

Претендент має відповідати кільком критеріям щоб взяти участь:

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бути львів’янином, тобто мати місцеву реєстрацію;

мати не більше 35 років (це вимога для обох членів подружжя);

офіційно потребувати покращення житлових умов, тобто перебувати на так званій «квартирній черзі».

Зазначається, що зважаючи на велику привабливість пільгових кредитів, кандидати проходять складну процедуру відбору. Проте ЗМІ дізнались про одного із цих щасливців.

Так, 24 травня 2021 року Кубелко, на той час щойно призначений начальник управління внутрішньої політики «Адміністрація міського голови» ЛМР потрапляє у список кандидатів на отримання пільгового кредиту. Його шлях від моменту подачі заявки і до потрапляння у список обраних, зайняв всього два місяці – з 24 березня до 24 травня 2021 року.

Проте цікавим є увесь шлях Кубелка до отримання кредиту. Розпочинається він наприкінці 2020 року. Кубелко у грудні 2020 року був провідним спеціалістом відділу протоколу та діловодства управління внутрішньої політики департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради. Та офіційно він не був львів’янином, адже був зареєстрований у селі Підгороднє на Тернопільщині. Його дружина Марта Кубелко теж мала реєстрацію у Тернопільській області.

Схоже, що саме тоді подружжя вирішило скористатися можливістю отримати кредит на житло за кошти міського бюджету Львова. Проте, без місцевої реєстрації, сім’я не могла претендувати на пільгове кредитування житла у Львові. Тож, 14 грудня 2020 року Кубелко знімається з реєстрації на Тернопільщині.

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Теж саме робить і його дружина. А вже у лютому 2021 року Кубелко та його дружина отримують нове місце реєстрації у Львові – у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб. Кубелко реєструється там 2 лютого, а його дружина – 16 лютого 2021 року. Їм видають посвідчення як особам, які перебувають на обліку в Центрі для бездомних та не мають постійного місця проживання. І їхнє місце проживання зареєстроване за юридичною адресою закладу на Кирилівській, 3А. Тобто, посадовець міської ради юридично стає бездомним.

За три дні після реєстрації у Львові, 5 лютого 2021 року, Кубелко пише заяву у департамент житлового господарства з проханням зарахувати його на квартирний облік для покращення житлових умов. Вже 24 березня 2021 року сім’я Кубелків опиняється на квартирному обліку за № 27905 загальної черги. До отримання квадратних метрів у Львові ще ой як далеко.

Але вже за два місяці, 24 травня 2021 року, на спільному засіданні депутати раптово включають Сергія Кубелка до списку кандидатів на пільговий кредит. При чому до нього він потрапляє вже під час засідання. Його прізвищем список доповнили додатково.

У списку 2021 року було 35 кандидатів на кредитування: особи з інвалідністю з дитинства; чотири багатодітні сім’ї; ті, хто на квартирному обліку перебував три та більше років; троє учасників АТО; постраждалі внаслідок Скнилівської трагедії; медичні та педагогічні працівники; кандидати наук та молоді науковці; кандидати в майстри спорту з бігу, є навіть чемпіон України з бойового гопака. А також там є сім’ї, у яких підходить граничний вік на отримання кредиту на житло – 35 років. Семеро кандидатів у списку перейшли з попереднього, 2020 року.

Проте вже під час обговорення туди пропонують додати ще чотирьох. Один з них – учасник АТО. А троє, за словами заступниці міського голови Ірина Маруняк – це «молоді спеціалісти», яких просять внести до списку їхні керівники.

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Проте, на сайті міськради вказано, що Сергій Кубелко з 20.05.2021р. – переведений на посаду начальника управління внутрішньої політики Львівської міської ради. А засідання відбувається 24.05.2021 року. Тож, він вже чотири дні як керівник підрозділу.

На сайті міської ради є пояснення, чим займається управління, яке очолив Кубелко. Це «забезпечення здійснення міським головою своїх повноважень, виконання обов'язків та реалізації прав… забезпечення та координація взаємодії з виконавчими органами ради, посадовими особами, підприємствами комунальної власності». Також управління «впроваджує експертне, аналітичне та організаційне забезпечення роботи міського голови». По суті, це – секретаріат міського голови Львова Андрія Садового.

Тут же ж на комісії зазначають, що грошей, які передбачені на кредитування, вистачить лише на 20 кредитів. А кандидатів тепер вже 39. Проте все ж розширюють перелік працівниками ЛМР та голосують за доповнення списків. За таким виключним правом окрім Сергія Кубелка у список на кредитування потрапляють також і працівники міськради Тетяна Кожухарь та Андрій Кулик.

Кубелку на той час – 28 років. Його дружині – 20 років. На чергу вони подаються лише вдвох, без дітей. Жодних інших підстав для отримання кредиту, окрім покращення житлових умов, у заяві не вказують.

Станом на 2021 рік подружжя без дітей мали повертати в бюджет міста лише тіло кредиту та додаткові 3% від нього. Час погашення кредиту – 30 років. Станом на 2021 рік державна ціна одного метра квадратного становила – 13 тис. 160 грн. Комерційна – 18 500. Виходячи з умов програми, подружжя Кубелків мало право на пільгову позику для купівлі 62 кв. м житла, тож сума отриманого кредиту могла сягати 815 тис. грн.

Сам Кубелко у коментарі виданню підтвердив, що скористався правом на пільгову позику і придбав двокімнатну квартиру площею 65 м. кв.

До слова, раніше повідомлялося, що на Одещині посадовці вкрали гроші, призначені для футбольного поля у військовому містечку.