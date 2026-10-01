Вперше втрутилася Індія. Сибіга назвав країни, які вмовляють Путіна розблокувати чорноморський експорт

Глава МЗС: «Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав країни, які мають пропозиції щодо розблокування чорноморського експорту. За його словами, вперше свою пропозицію висунула Індія. Також відповідні ініціативи запропонували Туреччина, Єгипет та США. Про це міністр зазначив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка – пропозиція Індії. Вперше Індія запропонувала відігравати роль. Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі», – зазначив міністр.

Що стосується енергетики, то, за словами Сибіги, йдеться про повне енергетичне перемир’я, яке передбачає припинення ударів по всіх енергетичних об’єктах, включно з портовою інфраструктурою.

«Є в нас ще дві пропозиції, вони схожі за змістом. Це зерно – тобто продовольче перемирʼя у Чорному морі. Першу відповідну пропозицію зробила Туреччина. Другу, аналогічну, – Єгипет, який на третину залежний від українського зерна і великі пропорції залежать від російського. Тому для них критично важливо це вирішити. І є ще четверта пропозиція, це США, енергетичне перемир'я, воно було обговорено під час зустрічі президентів Зеленський-Трамп. Шукаємо пропозиції», – наголосив глава МЗС.

Сибіга також зазначив, що одним із результатів можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна могло б стати перемир’я. За його словами, Україна готова розглядати різні його формати, зокрема безумовне припинення вогню по нинішній лінії зіткнення. Ці пропозиції, додав міністр, були передані американській стороні, яка також працює над цим напрямом.

Нагадаємо, що Туреччина активізувала дипломатичні зусилля для відновлення зернового коридору в Чорному морі. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган уже обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та заявив про позитивну реакцію Києва.

Також Туреччина та Організація Об'єднаних Націй готують новий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перемир'я у Чорному морі. Ініціатива має гарантувати безпечне комерційне судноплавство та захистити світові поставки зерна.