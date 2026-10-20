Польща заявила про відсутність можливості передати Україні ракети для Patriot

Сікорський: Росія виробляє більше ракет, ніж у нас є засобів для їх знищення

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не може дати Україні ракети до Patriot, адже запасів для передачі у неї немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю PAP.

«Справді, після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів збільшився, а Росія виробляє більше ракет, ніж у нас є засобів для їх знищення. Це справжня проблема. У НАТО є країни, які ще мають такі засоби для передачі, але Польща до цієї групи не належить», – сказав Сікорський.

За словами міністра, Польща підтримує Україну, як може, але в цьому питанні Варшава може лише долучитися до закликів, щоб держави з ракетами до Patriot поділилися ними з Україною.

Сікорський також нагадав, що позика ЄС на €90 млрд ще не вичерпана. Допомогу Україні продовжують перераховувати.

Нагадаємо, Україна пропонувала на 30 днів припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на американську допомогу із захистом українського неба. Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон не виявив готовності підтримати цю пропозицію, а також повідомив про затримки з постачанням ракет і відсутність попереджень про першу хвилю російських балістичних ударів.

Однак Адміністрація президента США Дональда Трампа досі не схвалила передачу Україні частини ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Попри відсутність офіційної відмови, необхідні рішення для постачання озброєння залишаються непогодженими.