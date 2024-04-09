Пожежа на кораблі «Сєрпухов»: ЗСУ спрогнозували подальшу долю судна

Генерал Дмитро Плетенчук: «Можемо лише констатувати той факт, що після пожежі ракетний корабель росіян «Серпухов», схоже, вийшов із ладу»

Після пожежі, росіянам буде важко відновити ракетний корабель «Сєрпухов». Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі марафону.

«Можемо лише констатувати той факт, що після пожежі ракетний корабель росіян «Серпухов», схоже, вийшов із ладу», – зазначив Плетенчук.

Він зауважив, що корабель – це складний механізм, який складається з різних елементів, і коли один з них виходить з ладу, то решту вже не можна застосувати в повному обсязі.

«Якщо це зв'язок, якщо це системи автоматизації, то корабель має тепер відправитися на ремонт. Коли такі кораблі будували, то ні для кого не є таємницею, що, так само як і в літаках, там, крім металу, кабелів та екіпажу, російського мало. Звісно, їм буде важко його відновлювати», – пояснив речник ВМС.

Як приклад, Плетенчук навів російські малі ракетні кораблі ближньої морської зони типу «Каракурт», які будували для Чорноморського флоту.

«Каракуртів» цих уже побудовано чотири, п'ятий будують, але перший з них ще не пройшов державні випробування, а вже три роки в експлуатації. Проблеми з комплектуючими, звісно, росіяни мають», – додав речник ВМС ЗСУ.

Як повідомлялося, у Калінінградській області РФ загорівся ракетний корабель «Сєрпухов», внаслідок чого його засоби зв’язку та автоматизації знищено.