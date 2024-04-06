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У столичному метро спалахнула пожежа (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
На «Мінській» сталося загорання світильника над колією метро
скірншот відео з соцмереж

Працівники метрополітену ліквідували вогонь власними силами

Сьогодні вранці в Києві спалахнула пожежа на станції метро «Мінська». Вогонь з’явився під стелею станції. Відео в мережі поширили свідки інциденту.

На опублікованому ролику видно, як вогонь шириться стелею, а в цей момент на станцію прибуває поїзд. 

За даними Київської міської військової адміністрації, на «Мінській» сталося загорання світильника над колією метро на площі 0,5 м кв. Працівники метрополітену ліквідували вогонь власними силами за допомогою порошкового вогнегасника. 

На місце направлені фахівці з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту. Станція «Мінська» працює у штатному режимі.

Нагадаємо, що 4 квітня в Києві відновив роботу ще один вестибюль станції метро «Хрещатик», що виходить до вул. Архітектора Городецького. 

До слова, Віктора Брагінського тимчасово відсторонено з посади директора київського метрополітену, яку він обіймав останні десять років.

До слова, наприкінці 2023 року рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

Теги: пожежа Київ метро

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