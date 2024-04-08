У Калінінградській області РФ горів ракетний корабель

Що стало причиною загоряння наразі невідомо

У Калінінградській області РФ сталася пожежа на російському ракетному кораблі «Серпухов». Він має значні ушкодження.

Про це повідомили джерела в спецслужбах виданню «РБК-Україна».

Пожежа на борту «Серпухова» сталася 7 квітня. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» (є п'ятим кораблем серії).

Відомо, що горів ракетоносій у військово-морській базі «Балтійськ» в Калінінградській області РФ. Втім, що стало причиною загоряння джерело не уточнює.

Раніше повідомлялося, що у російському Примор'ї спалахнула пожежа на багатофункціональному судні постачання «Катерина Велика» проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався «гордістю» в РФ. Інцидент стався, коли судно перебувало на ремонтному заводі, куди прибуло для планового обслуговування. У відомстві заявили, що займання на кораблі у Центрі судноремонту «Дальзавод» сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована. Зазначається, що внаслідок події загинула одна людина, ще три особи були доставлені до лікарні.

За даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання «Катерина Велика» посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії «Роснефть».

Як повідомлялося, 7 квітня, у російському Краснодарі спалахнули пожежі, які охопила два склади з матеріалами для взуття.

Пожежа охопила два склади в селищі Індустріальний у Краснодарському краї.