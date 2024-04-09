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У Саратові невідомий підпалив музей «СВО»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Саратові невідомий підпалив музей «СВО»
У грудні 2023 року так званий музей вже підпалювали
фото: росЗМІ

На місці було знайдено п'ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною

У російському місті Саратов невідомий підпалив так званий музей історії «СВО» Це вже друга спроба підпалу з грудня 2023 року. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Як зазначається, вночі невідомий розбив у «музеї» вікно та кинув туди пляшку із запальною сумішшю. Пожежу, яка виникла, загасив черговий співробітник.

На місці було знайдено п'ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною.

У грудні 2023 року так званий музей вже підпалювали. Тоді затримали 21-річного чоловіка.

Музей історії «СВО» було відкрито у липні минулого року. В основі його експозиції – предмети з колекції Історичного парку «Росія – Моя історія», які привезли волонтери громадських організацій Саратова та області, які постійно виїжджають на територію окупованого Донбасу з «гуманітарною допомогою», а також матеріали із сімейних архівів військовослужбовців.

Так повідомлялося, у Росії ФСБ заарештувала 16-річного підлітка за підпал бомбардувальника. За версією слідства підліток, імʼя якого не називається, спробував підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі «Шагол». 

До відома, у ніч на 9 квітня у Воронезькій області РФ два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр, є пошкодження, постраждалих немає.  Два безпілотники атакували борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова. Обидва безпілотники вибухнули. 

Теги: пожежа росія

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