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У Львівській області згоріла дерев’яна церква XIX століття (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Львівській області згоріла дерев’яна церква XIX століття (фото)
Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 12:14 та ліквідувати о 12:37
фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі відбувся обвал куполів церкви

На Львівщині згоріла дерев'яна церква святого Архангела Михаїла. Дерев'яна споруда є пам'яткою архітектури національного значення. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.

«23 березня о 10:53 надійшло повідомлення про пожежу в с. Сможе Стрийського району. Пожежа виникла в дерев’яній церкві, розміром 27х7м, висотою 20 м», – йдеться у повідомленні.

На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу, й охопило більшу частину будівлі. Існувала загроза перекидання загорання на поруч розташовану дерев'яна двоярусну дзвіницю храму.

ДСНС зазначила, що під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви.

На Львівщині згоріла дерев`яна церква
На Львівщині згоріла дерев`яна церква
фото: ДСНС

Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 12:14 та ліквідувати о 12:37. Церква повністю знищена вогнем. Врятовано дзвіницю. До ліквідації пожежі залучили 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня ворог масовано атакував Україну дронами-камікадзе типу «шахед» та ракетами. Під ударом опинилися енергетичні об'єкти. На Львівщині пошкоджено енергетичний об'єкт.

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Теги: ДСНС пожежа православна церква Українська православна церква церква

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