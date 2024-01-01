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Уламки дронів знищили музей Шухевича у Львові, але дещо вціліло: символічне фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уламки дронів знищили музей Шухевича у Львові, але дещо вціліло: символічне фото
Вцілілий тризуб із музею Шухевича
фото: Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук: «Музей згорів, тризуб – вцілів»

У Львові в результаті падіння уламків російського дрона повністю згорів музей головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Деякі речі генерала втрачені назавжди, однак більшість експонатів вдалося вберегти. Зокрема, депутатка Євгенія Кравчук показала фото вцілілого тризуба у Facebook.

«Музей згорів, тризуб – вцілів», – написала Кравчук.

Співробітники музею розповіли, що більшість експонатів – приблизно 600 одиниць – із початку війни перебувають у безпечному місці. Збитки оцінюють у понад 2,2 млн гривень.

Але дещо таки втрачено. Зокрема, згоріли стіл, крісла, фотель, фортепіано Шухевича. Також втрачено погруддя головнокомандувача УПА авторства Михайла Черешньовського та скульптура голови Організації українських націоналістів (революційної) Степана Бандери авторства Ярослава Троцька.

Нагадаємо, що, за оцінками Львівської ОВА, збитки через знищення російськими військами у новорічну ніч будівлі музею Шухевича становлять 2 млн 258 тис. грн. Це лише вартість споруди, бо збитки через втрачене майно ще підраховують.

Як відомо, на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область.

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Теги: пожежа Львів обстріл музей

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