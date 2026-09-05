Після атаки окупантів у Житомирі спалахнула величезна пожежа: місто накрив дим (фото)

Під ударом міг опинитися завод відомого бренду, місцева влада оголошувала, що окупанти атакували об'єкт харчової промисловості

Російські війська вдень 5 вересня атакували Житомир ударними безпілотниками. Після одного з влучань у місті спалахнула масштабна пожежа, а густий дим було видно з різних районів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці, повідомляє «Главком».

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив факт влучань у місті та повідомив про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Водночас він не уточнив, який саме об'єкт опинився під ударом.

Пожежа в Житомирі після атаки окупантів фото: соцмережі

За попередньою інформацією, під ударом міг опинитися Житомирський маслозавод, що працює під брендом «Рудь». За даними ЗМІ, після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, над містом здійнявся густий стовп диму. Цю інформацію наразі офіційно не підтверджено. Проте місцева влада оголошувала, що окупанти атакували об'єкт харчової промисловості.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби. Варто нагадати, що російські війська завдали ударів по Житомиру. Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив влучання та повідомив про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.