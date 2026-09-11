У Росії атаковано Волгоград: ймовірно, під удар потрапив НПЗ

Пожежа у Волгограді після атаки

Волгоградський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб збройних сил РФ

Вночі 11 вересня ракети атакували Волгоград у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+ та Exilenova+.

За повідомленнями очевидців у соцмережах, У Волгограді було чутно потужні вибухи, від яких на вулицях спрацьовували автомобільні сигналізації.

За попередньою інформацією у Волгограді уражено НПЗ, розгорілася пожежа.

Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка») – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії та головний виробник палива в Південному федеральному окрузі РФ. Підприємство потужністю понад 14 млн тонн нафти на рік виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас та різні види мастил.

Також цієї ночі безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.