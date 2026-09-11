У Росії атаковано Волгоград: ймовірно, під удар потрапив НПЗ
Волгоградський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб збройних сил РФ
Вночі 11 вересня ракети атакували Волгоград у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+ та Exilenova+.
За повідомленнями очевидців у соцмережах, У Волгограді було чутно потужні вибухи, від яких на вулицях спрацьовували автомобільні сигналізації.
За попередньою інформацією у Волгограді уражено НПЗ, розгорілася пожежа.
Також цієї ночі безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.
Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.
За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.
До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.
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