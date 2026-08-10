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Українські рятувальники у Франції зупинили пожежу, що загрожувала населеному пункту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українські рятувальники у Франції зупинили пожежу, що загрожувала населеному пункту
Завдяки оперативності українських рятувальників та підтримці авіації пожежу вдалося ліквідувати
фото: ДСНС

Вогонь охопив близько 1 га лісу

Українські рятувальники ліквідували осередки вогню у лісовому масиві поблизу одного з населених пунктів у Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що завдяки оперативним діям українських вогнеборців та підтримці місцевої авіації вдалося запобігти поширенню полум'я на житловий сектор.

Українські рятувальники у Франції зупинили пожежу, що загрожувала населеному пункту фото 1
Українські рятувальники у Франції зупинили пожежу, що загрожувала населеному пункту фото 2
Українські рятувальники у Франції зупинили пожежу, що загрожувала населеному пункту фото 3
Українські рятувальники у Франції зупинили пожежу, що загрожувала населеному пункту фото 4
Українські рятувальники у Франції зупинили пожежу, що загрожувала населеному пункту фото 5

«Сигнал про загоряння надійшов від керівника місцевого координаційного центру. Вогонь охопив близько 1 га лісу, і через сильні пориви вітру та високу температуру повітря існувала пряма загроза швидкого просування пожежі вглиб масиву та в напрямку цивільних будинків», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучили сили та засоби зведеного загону ДСНС України, зокрема шість пожежних автоцистерн. З повітря роботу наземних підрозділів координаційно підтримували три французьких судна – два літаки та один гелікоптер.

Завдяки узгодженим діям рятувальників та авіації пожежу повністю ліквідовано, а подальше поширення вогню зупинено.

Нагадаємо, зведений загін українських рятувальників прибув до французького департаменту Жиронда й провів обстеження осередків масштабної лісової пожежі. Пожежа в Жиронді вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції.

До слова, українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації масштабної лісової пожежі у Франції.

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Теги: Франція ДСНС пожежа

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