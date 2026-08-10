Українські рятувальники у Франції зупинили пожежу, що загрожувала населеному пункту

Вогонь охопив близько 1 га лісу

Українські рятувальники ліквідували осередки вогню у лісовому масиві поблизу одного з населених пунктів у Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що завдяки оперативним діям українських вогнеборців та підтримці місцевої авіації вдалося запобігти поширенню полум'я на житловий сектор.

«Сигнал про загоряння надійшов від керівника місцевого координаційного центру. Вогонь охопив близько 1 га лісу, і через сильні пориви вітру та високу температуру повітря існувала пряма загроза швидкого просування пожежі вглиб масиву та в напрямку цивільних будинків», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучили сили та засоби зведеного загону ДСНС України, зокрема шість пожежних автоцистерн. З повітря роботу наземних підрозділів координаційно підтримували три французьких судна – два літаки та один гелікоптер.

Завдяки узгодженим діям рятувальників та авіації пожежу повністю ліквідовано, а подальше поширення вогню зупинено.

Нагадаємо, зведений загін українських рятувальників прибув до французького департаменту Жиронда й провів обстеження осередків масштабної лісової пожежі. Пожежа в Жиронді вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції.

До слова, українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації масштабної лісової пожежі у Франції.