Прем’єр Фінляндії сказала, коли країна відмовиться від російського газу

Країні для зміни постачальника енергоресурсів достатньо кількох тижнів

Фінляндія може «дуже швидко» відмовитися від використання російського газу та нафти. Про це у інтерв’ю Yle повідомила прем'єр-міністр країни Санна Марін.

«Ми говоримо про тижні або місяці, а не про роки (для відмови від російських енергоносіїв) для Фінляндії», – зазначила Марін.

За її словами, ситуація для інших країн Європейського Союзу складніша.

«Необхідно зробити це швидко. Однак, ймовірно, багато інших країн не можуть відмовитися від російського палива так швидко, як Фінляндія. Тому зараз ми маємо шукати загальноєвропейські рішення», – додала вона.

Марін зазначила, що йдеться не про спільне фінансування, а про те, щоби подумати, як допомогти Німеччині, наприклад, знайти альтернативні джерела енергії.

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року введено у дію газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією, яким можна постачати газ з латвійських сховищ. Таким чином "Газпром" перестане бути єдиним постачальником газу для скандинавської держави.

До слова, сьогодні заступник голови польського МЗС запевнив, що Польща відмовиться від закупівель газу та вугілля з Росії найближчими місяцями.

З початку квітня до країн Балтії – Латвії, Литви та Естонії – більше не надходить природний газ з Росії.

При цьому галузевий видавець Energy Intelligence вважає, що «Газпром» заробив $20,5 млрд від продажу газу в Європі за перші два місяці 2022 року. Майже стільки, скільки він заробив у Європі за весь 2020 рік.