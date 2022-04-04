Німецький дипломат про рублевий шантаж Путіна: Ми на це не підем

Німеччина як платила за російський газ в євро, так і платитиме, запевнила посол в Україні Анка Фельдгузен

Німеччина платитиме за російський газ так, як і платила раніше

Посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен запевнила, що її країна не стане виконувати вимоги Росії щодо сплати за газ рублями. Про це пані дипломат заявила в інтерв’ю «Главкому».

Фельдгузен спростувала чутки російських засобів масової інформації про те, що нібито Німеччина погодилася на газовий ультиматум президента Росії Володимира Путіна – і буде платити за російське блакитне паливо рублями.

За словами дипломатки, голова німецького федерального уряду Олаф Шольц чітко і однозначно заявив про відмову від цього формату, переговоривши по телефону із Путіним.

«Ні, Німеччина не піде на це. […]Він абсолютно відмовився від ідеї Путіна. Ми і далі платитимемо за газ євро», – запевнила Анка Фельдгузен.

Пані посол спростувала й інший кремлівський фейк – про спільну відповідальність Німеччини та США за неназвані «біологічні експерименти» на території України. Фельдгузен висміяла це звинувачення, назвавши його «чисто російською пропагандою».

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Володимир Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях. Пізніше стало відомо, що країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, а у перспективі взагалі відмовляться від використання російських енергоносіїв.

25 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Кремлі уже панікують через рішення Європи відмовитися від російських нафти і газу.

Учора, 30 березня, прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля. Разом з тим, У Німеччині відбулись обшуки в офісах «Газпрому». Правоохоронці обшукали офіси Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH.

Після цього Путін заявив Шольцу, що вимагає оплачувати газові контракти через «Газпромбанк».

31 березня хазяїн Кремля підписав указ, який нібито змушує європейців платити за російський газ за схемою «Газпромбанку».