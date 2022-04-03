Шокуючі цифри. Росія за січень та лютий заробила на торгівлі газом стільки ж, як за весь 2020 рік

«Газпром» у Європі за два місяці заробив майже стільки ж грошей, як торік

В Україні зруйновані міста, нафтобази та меткомбінати, а ось газотранспортну систему росіяни не чіпають

Галузевий видавець Energy Intelligence вважає, що «Газпром» заробив $20,5 млрд від продажу газу в Європі за перші два місяці 2022 року. Майже стільки, скільки він заробив у Європі за весь 2020 рік. Про це написав у Facebook російський громадський діяч і засновник соціальної мережі Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Доходи «Газпрому» від експорту газу за підсумками 2021 року злетіли майже в 2,2 рази (до $55,51 млрд) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Така сума розкрита у матеріалах Федеральної митної служби (ФМС) Росії.

Фізичний обсяг експорту газу збільшився на 0,5% (до 203,5 млрд кубометрів). У грудні «Газпром» наростив обсяг продажу на 12,4% порівняно з листопадом (до 16,1 млрд кубометрів).

За підсумками минулого року середня експортна вартість постачання газу «Газпрому» склала $272,8 за тисячу кубометрів. У грудні показник зріс до $517,8 проти $503,5 за тисячу кубометрів у листопаді.

За даними ФМС, доходи компаній Sakhalin Energy та «Ямал ЗПГ» від експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) у 2021 році зросли на 8,5% (до $7,32 млрд).

«У вересні 2021 року низка депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію розпочати розслідування проти «Газпрому» через рекордне зростання цін на газ. Представники Польщі та країн Прибалтики просили вивчити дії компанії, які, за їхньою версією, і спровокували зліт вартості. «Газпром» 7 лютого наростив транзит через українську газотранспортну систему (ГТС), при цьому потужності труби «Ямал–Європа» залишаються незатребуваними…

А ось тепер найнезручніші складні гострі питання: як так вийшло, що розбомблені та знищені тисячі об'єктів комунікацій, транспорту, аеродроми та аеропорти, будинки та тисячі людей, але величезний газовий комплекс та трубопроводи виявилися неушкодженими?

Як так вийшло, що «Газпром», чекісти та Кремль заробили на газі за перші два місяці 2022 року більше, ніж за весь 2020 рік?

Як же так влаштований сучасний світ, що навіть за очевидних колосальних жертв цієї жахливої війни і понад 4 млн біженців з України до Європи, газ «Газпрому» продовжує нестись через трубопроводи України без жодних проблем до Європи з Росії? І як ви на тлі жахливих кадрів з Бучі та інших місць України можете прокоментувати фразу «кожне життя безцінне», якщо насправді Україна продовжує прокачувати, а Європа купуватиме газ у країни, армія якої знищила вже тисячі жителів України (бо військові України теж жителі, і вони виконували свій обов'язок, захищаючи Батьківщину)?», – написав Осєчкін.

Нагадаємо, Росія посилено качає газ в ЄС, попри відмову європейців платити рублями.

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