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Іран назвав умову припинення атак на Ізраїль

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Іран назвав умову припинення атак на Ізраїль
Аббас Арагчі звинуватив Ізраїль у спробі саботувати поточні ядерні переговори між Іраном та США
фото: Reuters

Міністр закордонних справ Ірану заявив про потребу зупинки військової кампанії проти Ісламської Республіки

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атаки на Ізраїль припиняться, щойно Ізраїль припинить свою військову кампанію проти Ісламської Республіки. За його словами, дії Ірану є «абсолютно законним захистом» у відповідь на агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Під час зустрічі з іноземними дипломатами Арагчі наголосив: «Ми захищаємося; наш захист цілком законний. Цей захист – наша відповідь на агресію. Якщо агресія припиниться, то, природно, наші відповіді також припиняться».

Його заява прозвучала після того, як Іран випустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю в суботу ввечері та вранці в неділю. Багато з цих ракет були спрямовані проти цивільних районів, внаслідок чого загинуло щонайменше 10 ізраїльтян, як повідомляють місцеві ЗМІ.

Міністр закордонних справ Ірану зазначив, що ізраїльські удари по шельфовому газовому родовищу Південний Парс, яке Іран спільно використовує з Катаром, були «відвертою агресією та дуже небезпечним актом». «Перетягування конфлікту до Перської затоки – це стратегічна помилка, а її мета – перетягнути війну за межі іранської території», – додав він.

Аббас Арагчі також звинуватив Ізраїль у спробі саботувати поточні ядерні переговори між Іраном та США. За його словами, ці переговори могли б відкрити шлях до угоди, а Тегеран мав представити свою пропозицію цієї неділі під час скасованого шостого раунду переговорів.

«Напад Ізраїлю ніколи б не стався без зеленого світла та підтримки», – заявив Арагчі, відкинувши заяви Америки про те, що Вашингтон не брав участі в нещодавніх нападах.

Він закликав Сполучені Штати засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об'єктах, якщо вони хочуть довести свою добру волю.

Нагадаємо, внаслідок нового ракетного обстрілу північної та центральної частини Ізраїлю з боку Ірану минулої ночі загинуло вісім людей, серед яких є маленькі діти. Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану, націлившись на об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

До слова, «Главком» розповідає про історичні витоки конфлікта Ізраїлю з Іраном та хуситами. Зрозуміти поточну ситуацію неможливо без поглиблення в історичний контекст та мотивації кожної зі сторін. 

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Теги: Ізраїль Іран війна

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